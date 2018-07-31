В июле 2018 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации.

Владимир Путин назначил генералов силовым ведомствам Сибири

Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в региональных силовых ведомствах. Кадровые перестановки коснулись и тех органов, которые расположены на территории СФО.

Минтранс РФ намерен проложить новую дорогу на территории Сибири за 18 млрд рублей

На совещании министра транспорта РФ Евгения Дитриха в Омске был представлен проект строительства автомобильной дороги, которая соединит Омскую, Тюменскую, Новосибирскую и Томскую области.

Один из сибирских губернаторов выразил свое мнение по «пенсионному» вопросу

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в интервью губернскому каналу «Томское время» рассказал, почему изменение пенсионного законодательства необходимо, и почему он считает важным скорректировать законопроект, подготовленный правительством РФ.

«Toyota должна на деле показать, что для нее клиент — на первом месте»

Последние события с красноярской группой компаний «Крепость» Александра Кангуна вызвали широкий резонанс в автодилерских кругах всей России. Основной вопрос, который задают наблюдатели: действительно ли расторжение договора со всеми вытекающими последствиями было единственно возможной мерой в сложившейся ситуации? Об этом «КС» поговорил с основателем ГК «СЛК-Моторс» Натальей Ждановой.

Новосибирский автовокзал будет закрыт

Автовокзал, расположенный на Красном проспекте в Новосибирске, вероятно, вскоре перестанет выполнять функции транспортного узла. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе встречи с журналистами 19 июля.

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