В июле 2018 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации.
Владимир Путин назначил генералов силовым ведомствам Сибири
Президент России Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в региональных силовых ведомствах. Кадровые перестановки коснулись и тех органов, которые расположены на территории СФО.
Минтранс РФ намерен проложить новую дорогу на территории Сибири за 18 млрд рублей
На совещании министра транспорта РФ Евгения Дитриха в Омске был представлен проект строительства автомобильной дороги, которая соединит Омскую, Тюменскую, Новосибирскую и Томскую области.
Один из сибирских губернаторов выразил свое мнение по «пенсионному» вопросу
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в интервью губернскому каналу «Томское время» рассказал, почему изменение пенсионного законодательства необходимо, и почему он считает важным скорректировать законопроект, подготовленный правительством РФ.
«Toyota должна на деле показать, что для нее клиент — на первом месте»
Последние события с красноярской группой компаний «Крепость» Александра Кангуна вызвали широкий резонанс в автодилерских кругах всей России. Основной вопрос, который задают наблюдатели: действительно ли расторжение договора со всеми вытекающими последствиями было единственно возможной мерой в сложившейся ситуации? Об этом «КС» поговорил с основателем ГК «СЛК-Моторс» Натальей Ждановой.
Новосибирский автовокзал будет закрыт
Автовокзал, расположенный на Красном проспекте в Новосибирске, вероятно, вскоре перестанет выполнять функции транспортного узла. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе встречи с журналистами 19 июля.