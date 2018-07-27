Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения в Новосибирске частного легкомоторного самолета. Комиссия приступила к работе.

Как сообщили в МАК, выяснением причин крушения 25 июля в Новосибирске легкомоторного самолета «Cirrus» займется специально созданная комиссия. Напомним, разбившийся самолет был обнаружен в лесу Заельцовского района Новосибирска недалеко от Мочищенского шоссе. В тот день, 25 июля, томский предприниматель Владимир Бардокин, имеющий разрешение на полет, вылетел из новосибирского аэропорта «Северный» в Томск в 06:10 часов по местному времени. В 08:05 местного времени на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в установленное время в конечный пункт назначения самолет не прибыл. Спасатели нашли упавший самолет спустя шесть часов: пилот был обнаружен погибшим.

Владимир Бардокин с 2002 года был директором транспортной компании «ТрансСервис», обслуживающей нефтегазовую отрасль. Именно этой компании принадлежал самолет Cirrus Sr22, однако ранее владельцем воздушного средства был житель Краснодара. Сейчас Западно-Сибирское управление СК на транспорте выясняет, что могло послужить причиной крушения.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.