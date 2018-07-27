Арбитражный суд Новосибирской области ввел наблюдение у оператора горнолыжного курорта в Шерегеше — ООО «Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» (СТК «Шерегеш»). Отчет временного управляющего назначен на 24 октября 2018 года.

СТК «Шерегеш» из-за долга перед налоговой службой в размере 3,62 млн рублей попал под банкротство. Новосибирский арбитраж признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району Новосибирска о несостоятельности должника. Дело рассматривалось в суде с декабря прошлого года.

Теперь следующее заседание суда, посвященное рассмотрению отчета управляющего, пройдет на 24 октября. Временным управляющим оператора назначен член СРО АУ «Развитие» Ренат Гареев.

Согласно базе данных ЕГРЮЛ, юридическое лицо СТК «Шерегеш» с 2017 года находится в Новосибирске на ул. Красина. Генеральным директором компании указан Олег Москвитин, а учредителем — Владимир Балобанов. Компания стала подконтрольна Балобанову с марта 2017 года. О нем известно то, что его фирма ООО «Кузбассмясопром» в этом году также попала под банкротство.