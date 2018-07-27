Сегодня, 27 июля, в Новосибирской области работает министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. В региональном правительстве он проводит совещание, посвящённое исполнению поручений президента РФ Владимира Путина по итогам февральского визита.

Во время совещания в правительстве Новосибирской области одним из поднятых вопросов стала реализация проекта «Академгородок 2.0». Напомним, что план развития Новосибирского научного центра разрабатывается в соответствии с поручением президента. По итогам состоявшихся в Новосибирской области заседания Совета при президенте по науке и образованию и встречи с учеными СО РАН 8 февраля правительству страны поручено «подготовить совместно с Российской академией наук и правительством Новосибирской области и представить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок». Сегодня врио губернатора региона Андрей Травников доложил министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову, что для реализации проекта будут созданы две координирующие структуры. Региональная — Совет при губернаторе — и федеральная — межведомственная комиссия или рабочая группа. На начальном этапе это может быть рабочая группа по реиндустриализации экономики. «Мы подтверждаем, что эта рабочая группа наиболее готова к такой работе. Осталось только решить вопрос с руководителем», — сказал врио губернатора.

Отметим, что в этом году обсуждение проекта «Академгородок 2.0» станет центральной темой VI международного форума «Технопром», который пройдет в Новосибирске с 27 по 30 августа. Срок поручения президента по развитию Новосибирского научного центра истекает уже в сентябре.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.