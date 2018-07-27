Прокурор Железнодорожного района Новосибирска проверил соблюдение трудового законодательства генеральным директором АО «ПО Инжгеодезия».

Как сообщается на сайте прокуратуры Новосибирской области, в отношении генерального директора компании «ПО Инжгеодезия» возбуждено уголовное дело по невыплате заработной платы 98 работникам.

По данным прокуратуры, он задолжал сотрудникам более 2,5 миллиона рублей. Проверка соблюдения трудового законодательства руководителем АО «ПО Инжгеодезия» была проведена в прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска.

«Прокурорская проверка показала, что реальная возможность выплатить заработную плату у работодателя имелась, однако денежные средства организации он тратил на другие цели (налоговые платежи, расчеты с контрагентами и пр.)», – сообщается на сайте ведомства.

26 июля 2018 года по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении генерального директора организации было возбуждено уголовное дело за полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев.

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