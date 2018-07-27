Жилой комплекс комфорт-класса «Маковского» находится в Октябрьском районе Новосибирска, недалеко от площади Свердлова и Михайловской набережной. Статус жилья подтверждают элитное расположение в центре, соотношение доступной цены и хорошего качества, а также важнейшее качество для любого современного жителя мегаполиса — отличная транспортная доступность до любой точки города.

Характеристика объектов и внешний облик

Два дома высотой девять и шестнадцать этажей имеют единый динамичный архитектурный стиль и выполнены из кирпича. Это надежный, огнеупорный и плотный материал, отличающийся высокой прочностью и износостойкостью. Он подтверждает свои характеристики в течение долгих лет и отлично сохраняет тепло, поэтому ему до сих пор отдают предпочтение многие покупатели при выборе новой квартиры.

Строительство дома повышенной комфортности по адресу: ул. Шевченко, 2 ведет известная компания ООО «Паркхаус» (партнер-группа «СибирьИнвест»), зарекомендовавшая себя на рынке в качестве надежного застройщика, выполняющего запланированные проекты быстро и на совесть. Доверие оправдывают завершенные и введенные в эксплуатацию ранее объекты недвижимости, востребованные среди жителей города.

Отличительные преимущества

Примечателен продуманный архитектурный стиль проекта, элегантный и привлекательный дизайн, и живописный вид на Обь, радующий жителей. Сквозь панорамные окна можно долго наслаждаться обликом города, а расположившись на просторных лоджиях, приятно любоваться красочными закатами и утренними рассветами.

Лаконичные дома в сдержанной и грамотно сочетающейся цветовой гамме оборудованы скоростными бесшумными лифтами и двухэтажным подземным паркингом. Кроме того, объекты отличаются уникальными планировочными решениями и высокой скоростью строительства.

Возведение и сдача проекта осуществляются в кратчайшие сроки благодаря продуманным технологиям строительства, сочетающим высокое качество и оптимальные сроки. Быстрый ввод в эксплуатацию является весомым плюсом при покупке квартиры в данной новостройке, поскольку это позволяет оперативно переехать в новое жилье и быстро закончить ремонт.

Ввод объектов в эксплуатацию всегда происходит в заявленные сроки, компания не допускает задержки строительства или процедур финансирования, ставящих под угрозу вложения дольщиков. «СибирьИнвест» — партнер-группа, объединяющая надежные компании на рынке Новосибирска, которые не только честно работают по своим объектам, но и берут на завершение объекты, застройщики которых не могут выполнить обещанные своим инвесторам обязательства, таким образом спасая вложения дольщиков и обеспечивая людям строительство нужного им жилья.

Удобное расположение

Объекты располагаются в комфортном удалении от шумных магистралей, вдали от уличной суеты и спешки, что создает дополнительное удобство для жителей комплекса и дарит им чувство гармонии и умиротворения.

При этом благодаря удачной транспортной развязке у автомобилистов появляется возможность добраться в кратчайшие сроки до любых районов города и основных транспортных артерий — Красного проспекта, Октябрьского моста, Ипподромской магистрали, минуя пробки и массовые заторы на дорогах. Доехать до торгово-развлекательных центров «Аура» и «Галерея» не составит труда.

Удобный выезд на улицу Большевистскую дает возможность быстро оказаться как на левом, так и на правом берегу, а проезд по кольцу на улицу Фабричную позволяет легко добраться до Димитровского моста.

Сразу две станции метро находится в 10 минутах от ЖК: «Речной вокзал» — в 600 метрах, метро «Октябрьская» — в 800 метрах. А до площади Ленина, Первомайского сквера, популярных заведений и кинотеатров на автомобиле можно добраться за каких-то 10–15 минут.

В радиусе нескольких сотен метров располагаются крупные торговые точки, городские площадки, магазины и предприятия бытового обслуживания: ТЦ «Мегас» — в 500 метрах, ТЦ «Спортмастер» — в 300 метрах.

На расстоянии вытянутой руки — Михайловская набережная, аллея на улице Восход, Сибирский институт управления, Университет телекоммуникаций и информатики, ГПНТБ и ТЦ «Галерея № 1» с гипермаркетом домашней еды «Бахетле».

В пешей доступности — общеобразовательные учебные заведения, школы и один из лучших лицеев города, детские сады и ясли, кружки и секции. Неподалеку находятся медицинские центры, кабинеты и поликлиники, салоны красоты и некоторые из ведущих фитнесклубов — X-Fit Plaza, Extreme Fitness, экстрим-центр и кроссфит Coober.

Через ближайшие к комплексу две автобусные остановки проходит более 11 маршрутов, благодаря чему можно легко переместиться в любую точку города на общественном транспорте.

Оптимальная планировка

В ЖК «Маковского» реализованы различные планировочные решения, начиная от уютных и полноценных однокомнатных квартир и до многокомнатных вариантов большой площади.

Востребованы объекты с двумя и тремя комнатами, а также просторные четырехкомнатные и пятикомнатные жилые помещения. Свободная планировка в комплексе не предусмотрена, вы всегда будете уверены, что ванная соседа не расположится над вашей детской.

Минимальная площадь представленных помещений — 35 кв. м, максимальная — 133 «квадрата», в зависимости от количества комнат и их расположения.

Квартиры с качественной подготовкой сдаются под самоотделку. В помещениях выровнены полы и стены, полностью проведена электрическая проводка. Это оптимальное решение для тех новоиспеченных хозяев, кто планирует заниматься ремонтом самостоятельно и отделывать новое жилище по собственным вкусам и предпочтениям.

У владельцев квартир есть возможность реализовать индивидуальные проекты, прибегнуть к помощи архитекторов и дизайнеров или вовсе воплотить в жизнь свои смелые идеи и задумки, которые много лет мысленно формировались и накапливались в ожидании своего часа.

Приступить к финальным работам, декорированию жилища и завершающим ремонтным процедурам можно сразу после получения ключей. А пока достраивается дом, будущие жильцы могут обдумывать проекты, прорабатывать эскизы со специалистами, подбирать подходящие отделочные материалы, присматривать мебель и предметы интерьера.

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Развитая инфраструктура

На закрытой придомовой территории комплекса расположены благоустроенные площадки для детского досуга и занятий спортом. Здесь можно проводить время с ребенком, вести активный образ жизни, спокойно отдыхать от городского шума и гулять, наслаждаясь ухоженными газонами и озеленением.

Во дворе имеется просторная парковка для жильцов и гостей комплекса. В совокупности с подземным паркингом и закрытой территорией всем хватает мест для личных автомобилей.

Установлена круглосуточная охрана, ведется видеонаблюдение. Все это дает возможность жильцам почувствовать себя в безопасности, а отпускать детей во двор становится не страшно.

Для удобства жителей управляющая компания находится непосредственно на территории комплекса. Решать вопросы, касающиеся эксплуатации, технических и санитарных характеристик многоквартирного дома, теперь можно не выходя из ЖК.

В цокольных этажах расположены коммерческие помещения административного назначения. Каждое из них имеет обособленный вход и открытую парковку для посетителей. Жители, имеющие собственные фирмы и занимающиеся индивидуальным предпринимательством, могут рассмотреть данные объекты для собственной эксплуатации и реализации бизнес-идей.

Доступные цены и ипотечное кредитование

Минимальная стоимость квадратного метра в ЖК «Маковского» составляет 60 000 рублей, максимальная цена — 81 700 рублей за «квадрат». Приобрести квартиру в жилом комплексе можно за наличный расчет, а также посредством ипотечного кредитования или с помощью рассроченного платежа. Новостройка аккредитована и сотрудничает с некоторыми из крупнейших банков-партнеров России.

Процентная ставка и стоимость услуг за оформление будут зависеть от выбранного банка и предложенной программы. При оформлении ипотеки от заемщика сегодня требуется небольшой пакет документов и доступный первоначальный взнос. Будущий владелец может использовать дополнительные средства для оплаты, такие как материнский капитал, сертификаты и субсидии.

Оценка платежеспособности клиента, рассмотрение заявки и выдача кредитного решения осуществляется банковскими специалистами в кратчайшие сроки. Персональный менеджер оформит сделку и будет курировать будущего владельца квартиры в течение всего периода, от начала и до окончания процесса покупки.

В ЖК «Маковского» осталось 56 квартир!

(Пока верстался номер, осталась 51 квартира.)

Первая очередь строительства была возведена и введена в эксплуатацию за год, с конца 2016-го по декабрь 2017 года. Секция полностью распродана, 72 квартиры в первом доме уже заселены жильцами.

Строительство второго этапа стартовало в июне 2017 года, планируемый срок завершения проекта — IV квартал 2018 года. Второй дом включает в себя 140 квартир, и на сегодняшний день продан более чем на две трети.

На текущем этапе ведутся монтажные работы и установка окон, организовано строительство дорожных сетей. Производятся внутренние работы по черновой и чистовой отделке, а также продолжается процесс благоустройства придомовой территории.

Основные покупатели квартир — молодые люди 30–40 лет с доходом выше среднего. Жилье подойдет молодым семьям, а также тем, кто активно пользуется городскими услугами и сервисами, ценит свое время и не любит тратить его в пробках на дорогах. Среди жителей большое число преподавателей ближайших университетов.

ЖК «Маковского» — рациональное удовольствие при выборе достойного жилья комфорт-класса в центре города: цена в сочетании с качеством строительства в кратчайшие сроки, развитой транспортной и социальной инфраструктурой формирует уникальное по выгоде предложение среди качественных новостроек Новосибирска!

Запишитесь на экскурсию и подбор лучшего варианта, получите полную информацию от специалистов по процентным ставкам и ипотечному кредитованию.

Комфортная городская жизнь теперь доступна для каждого!

Застройщик ООО «Паркхаус».

630099, г. Новосибирск,

Семьи Шамшиных, 24, 2-й этаж

Отдел продаж: (383) 217-44-22

E-mail: 2174422@mail.ru

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