24 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил очередное — июньское — исследование по теме общественно-политической ситуации и предстоящих губернаторских выборов в Новосибирской области. Согласно опросу, растет осведомленность населения о предстоящих выборах, а позиции нынешнего руководителя региональной исполнительной власти Андрея Травникова укрепляются — отношение жителей улучшается, негативных оценок становится меньше.

Респондентам, которые участвовали в исследовании, задавали вопросы, касающиеся их информированности о предстоящих выборах губернатора Новосибирской области. Согласно данным ВЦИОМ о сентябрьской избирательной кампании знают 35% участников исследования, и каждый десятый (9%) осведомлен о точной дате голосования — 9 сентября 2018 года. Половина опрошенных заинтересованы в предстоящих выборах, сообщает сайт ВЦИОМ.

ВЦИОМ прогнозирует достаточно высокую явку на губернаторские выборы — 65%. Согласно опросу, 46% собираются «обязательно» идти на избирательные участки.

Что касается оценки работы нынешнего руководителя исполнительной власти Новосибирской области Андрея Травникова, ВЦИОМ фиксирует рост положительного отношения к нему — с 10% в январе до 46% в июне. Напомним, что месяц назад цифры составляли 42%. Показатель негативных оценок за последний месяц также снизился с 9% до 7%. Стало больше тех, кто готов проголосовать за действующего главу региона на выборах: в апреле об этом заявляли 44% опрошенных, в мае — 49%, в июне — 57%.

Опрос проводился по заказу Фонда поддержки некоммерческих организаций «ЕДИНСТВО».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Континент Сибирь» попросил высказать свое мнение о динамике настроений в обществе представителей различных социальных сред.

Виктор Леонов, председатель Новосибирской областной общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов:

— Совершенно оправданно, на мой взгляд, что выборы первого лица региона привлекают все больше внимания населения области. От решения вопроса, кто будет управлять территорией в ближайшие годы, зависит ее развитие. Это не может не беспокоить ветеранов, пенсионеров, чьим внукам жить в Новосибирской области.

По своим контактам я вижу: узнаваемость Андрея Травникова действительно повышается среди всех категорий населения. В его круг общения входят самые разные люди — пенсионеры, молодые учителя, выпускники школ, ученые, представители трудовых коллективов и так далее. В обязательную программу любого визита в административный район входит встреча с ветеранским активом. Это определяет отношение к Андрею Александровичу как к человеку, который в перспективе может управлять регионом.

Татьяна Есипова, заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Новосибирской области:

— В последнее время я часто изучаю опросы ВЦИОМ, не только на тему выборов. Считаю, что данные, которые касаются ситуации в Новосибирской области перед голосованием за губернатора, отражают реальность. Безусловно, становится больше тех, кто знает о предстоящих выборах, информации об этом достаточно много.

Я много общаюсь с людьми, вижу, что они стали больше следить за тем, что делает Андрей Травников, его узнаваемость действительно растет. Население видит, какие шаги он предпринимает в отношении развития региона. Как депутат и человек, который живет в Новосибирской области, я позитивно оцениваю действия областного правительства. Социальная работа — мое жизненное кредо и я знаю, что с Андреем Александровичем нам на эту тему есть о чем разговаривать, чувствую обратную связь.

Сергей Соколов, председатель Новосибирского областного отделения «Опоры России», сопредседатель новосибирского регионального штаба ОНФ:

— Считаю, что данные ВЦИОМ отражают реальный прогноз, реальное мнение населения. Над вопросом повышения явки, безусловно, нужно работать, так как день голосования выпадает на период, когда дачники, садоводы заняты. Создание благоприятных условий для привлечения людей на избирательные участки — важный момент.

Рост позитивного отношения и узнаваемости Андрея Травникова обусловлен работой, которая идет в регионе. Усиление интереса федерального центра к области, на мой взгляд, значимое явление. И в этом определенно есть заслуга нынешнего руководителя администрации региона. На увеличение процента людей, которые положительно относятся к Травникову, с моей точки зрения, существенно повлиял фактор политической новизны. 25 лет подряд нам было понятно, что областью будет управлять кто-то из местных. Но наблюдался скепсис в отношении вероятности того, что это действительно приведет к прорывным изменениям. Сегодня мы видим: региону действительно нужен человек со свежими взглядами, с серьезным хозяйственным и управленческим опытом, способный стать локомотивом, который перезагрузит нашу экономику. Врио губернатора говорит о будущем Новосибирской области, запускает крупные инфраструктурные проекты, видно, что он собирается жить здесь долго. Это, конечно, заряжает людей. Кроме того, заметна открытость руководителя областного правительства, нет проблемы донести до него информацию, есть уверенность, что она к нему попадет. Обратная связь очень сильно влияет на динамику отношения к Андрею Травникову со стороны населения и отражает данные ВЦИОМ.

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