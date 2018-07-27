В мэрии Новосибирска прошли общественные слушания по проекту актуализации на 2019 год «Схемы теплоснабжения Новосибирска до 2033 года». Обновленная в соответствии с требованиями законодательства схема включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, а также перевод части нагрузки с неэффективных источников на ТЭЦ, говорится в сообщении «Сибирской генерирующей компании» (СГК) по итогам слушаний.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев провел общественные слушания по актуализированной схеме теплоснабжения города на 2019 год. Указанная схема учитывает необходимость обновления тепловой инфраструктуры в городе, изменение потребностей в тепловой нагрузке и пересмотр планов по вводу нового жилья. Так, с учетом корректировки прогноза застройки города предполагается прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки до 2033 года в объеме 965 Гкал/ч или в среднем 57 Гкал/ч в год.

В связи с этим в новосибирском филиале СГК с 2018 года по 2033 год проведут модернизацию действующих четырех ТЭЦ и реконструкцию теплосетей. Кроме того, некоторые котельные будут так же переведены на мощности имеющихся ТЭЦ, а это в свою очередь позволит повысить надежность теплоснабжения жителей, получающих тепло и горячую воду от локальных источников теплоснабжения, и снизить нагрузку на окружающую среду.

«Безусловно, в первую очередь необходимо выводить угольные котельные, расположенные в местах плотной жилой застройки», — согласился с обозначенными мероприятиями заместитель начальника управления коммунального комплекса и энергетики министерства энергетики и ЖКХ Новосибирской области Евгений Авдеев.

По словам директора филиала СГК Андрея Колмакова, в этом году компания переведет на мощности ТЭЦ шесть котельных, что в конечном счете выгодно для потребителя, поскольку стоимость тепла от котельной выше, чем от ТЭЦ.

Участники слушаний решили направить актуализированную схему мэру Новосибирска для последующего утверждения в минэнерго РФ.

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