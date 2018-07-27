Новосибирское представительство российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) сформировало рейтинг местных застройщиков по количеству продаж, заключенных договоров долевого участия и надежности по состоянию на первое полугодие 2018 года.

Результаты рейтинга были оглашены на прошедшем в конце июля заседании комитета по жилой недвижимости новосибирского представительства Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). Согласно данным рейтинга, в ТОП-3 застройщиков по показателю продаж за первые шесть месяцев 2018 года вошли такие компании, как «Сибакадемстрой», «Вира Строй» и «Энергомонтаж», заключившие 633, 612 и 433 договоров долевого участия (ДДУ) соответственно с 1 января по 31 мая 2018 года.

На четвертом месте в рассматриваемом списке расположилась ГК «Стрижи» с показателем в 433 договора. Замыкает ТОП-5 «КПД Газстрой» с 427 договорами. В десятку также вошли ГК «Строитель», «Первый строительный фонд», «Сибирьинвест», «Таго», «Строительный трест №1».

Рассматривая статистику регистраций ДДУ в Новосибирской области за январь-май 2018 года, взятую специалистами из базы данных Росреестра, по 6% от общего количества сделок имеют «Сибакадемстрой» и «Вира Строй», 5% у компании «Энергомонтаж». За аналогичный период 2017 года лидирующие позиции занимали «Стрижи», «Сибакадемстрой», ПСК «Сибирь».

Также в российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) привели результаты интегрального рейтинга устойчивости застройщиков Новосибирска. Первые строчки по состоянию на май 2018 в нем заняли «Сибакадемстрой», «Стрижи» и «Вира Строй». Кроме них в десятку надежных застройщиков вошли «КПД Газстрой», «Энергомонтаж», ПСК «Сибирь», «Краснообск монтажспецстрой», ГК «Первый строительный фонд», «Сибирьинвест», ГК «Строитель».

В свою очередь компании «АКД» («Академкапитал», застройщик ЖК «Бавария», «Оазис», «Проспект»), «Новосибирский квартал», «СЛК», «Сибирский деловой союз» (СДС) и «Сибмонтажспецстрой» («Смсстрой») заняли места с 11 по 15-ое.

С 16 по 19 строчку расположились «Строительный трест №1», «Проспект», «Аква Сити». Замыкает рейтинг Топ-20 застройщик «Зеленый дом».

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