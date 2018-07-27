Отправленного в отставку экс-главу Алтайского края могут выдвинуть в сенаторы

Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин включен в список из трех кандидатов на пост представителя региона в Совете Федерации РФ. В сенаторы его отправляет врио губернатора Виктор Томенко.
Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко представил список лиц, которые, в случае его победы на выборах главы региона, будут представлять край в Совете Федерации. Томенко включил в этот список своего предшественника на посту главы региона Александра Карлина. Кроме экс-губернатора, представителем края в Совфеде может стать действующий член верхней палаты Федерального собрания Михаил Щетинин, а также врио первого заместителя председателя краевого правительства Александр Лукьянов.
Напомним, что Александр Карлин руководил Алтайским краем 13 лет, и срок его полномочий истекал в 2019 году, однако по собственному желанию он подал в отставку в конце мая этого года.