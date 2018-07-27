База отдыха «Турсиб» располагается в Чемальском районе Горного Алтая, с. Турбаза Катунь. Летний сезон здесь идет полным ходом. Активным спросом у гостей пользуются пляж, беседки, парк здоровья, площадки для барбекю, аквапарк и множество других развлекательных зон, расположенных на территории турбазы.

Посетители с пользой проводят время и приезжают на различные виды отдыха — оздоровительный, корпоративный, семейный, активный, событийный. Помимо действующих услуг, в новом летнем сезоне на территории «Турсиба» также открылась пантолечебница, где у посетителей есть возможность пройти уникальную процедуру обновления организма с помощью пантовых сеансов с предварительной и постдиагностикой.

В интервью с заведующим филиалом медицинского отделения восстановительной медицины и реабилитации № 2 МИХАИЛОМ ДЖУМИГО «КС» удалось узнать о свойствах восстанавливающих отваров, как избавиться от усталости и нормализовать работу систем.

— Михаил Александрович, расскажите, что включает в себя отделение Восста-новительной медицины и реабилитации № 2 на базе отдыха «Турсиб»?

— Наш медицинский блок состоит из трех частей. Во-первых, это Центр пантового лечения, предлагающий массаж, процедуры с пантовым отваром, фитобочки, электрофорез. Во-вторых, это Лаборатория здоровья, в которой проводится широкий спектр физиотерапевтических процедур, рефлексотерапия, биорезонансная терапия, озонотерапия, оценка и анализ резервов здоровья сердца, сосудов, легких, центральной и вегетативной нервной системы, анализ обменных процессов и состава тела. В-третьих, это Косметологический кабинет.

— Для чего необходима предварительная диагностика?

— Мы не выявляем патологии, как в больнице, а оцениваем именно резервы здоровья, чтобы понять, у какой системы снижен запас прочности. Определив это, мы можем отследить и подтянуть сниженные ресурсы при помощи пантолечения, терапии и других процедур. Провести отдых с пользой — лучший вариант восстановления!

— А почему именно пантовые продукты оленеводства стали применяться в бальнеотерапии?

— Ученые установили, что резкое ослабление иммунитета человека наступает из-за неблагоприятной экологии, тяжелых условий труда и постоянных стрессов, которые ведут к быстрому распаду в живых клетках организма изотопа углерода 13 (С13), отвечающего за его здоровье и молодость. Возник вопрос поиска путей возвращения изотопа С13 в ослабленные клетки. В 2000 году он был обнаружен в пантах оленей в значительных количествах, не встречающихся в органах других животных и в растениях. Рога оленя — наиболее быстро растущая ткань из всех тканей млекопитающих, скорость их роста составляет до 2 см в сутки. Панты — орган, который полностью восстанавливается и регенерирует каждый год.

Разработан способ применения восстановительных ванн, позволяющий достичь максимально эффективного воздействия биологически активных компонентов пантов на организм человека. Их проникновение через кожный покров стимулирует внутренние обменные процессы. Для приготовления восстановительных ванн используется свежий отвар спилов рогов марала.

— Расскажите о применении целебных пантовых ванн и их свойствах.

— Лечебный эффект выражается в повышении иммунного статуса, улучшении процессов метаболизма и микроциркуляции крови, функции лимфодренажа.

При необходимости после ванны можно сделать легкий массаж с пихтовым маслом, особенно при болях в суставах и позвоночнике. Во время отдыха желательно выпить фиточай или чай с медом.

Чаще всего используются сидячие ванны для нижней половины тела (уровень бульона доходит до нижнего края грудины). При этом достигается местный эффект за счет усиления метаболизма, улучшения показателей регионарной гемо- и лимфодинамики, детоксикации внутренней среды организма.

Помимо лечебного эффекта, отмечается повышение умственной и физической работоспособности после перенесенных тяжелых заболеваний и при астенических состояниях, замедление процессов старения. Положительные изменения наблюдаются и при нарушениях периферического кровообращения, возрастных изменениях мышц, костей и суставов (остеохондрозе, артрозе). Заметны активизация защитных функций иммунной системы и организма в целом, нормализация сна, быстрое восстановление сил, улучшение состояния костно-мышечной системы и соединительной ткани, омоложение кожи и закрепление эффекта на длительный срок.

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— Какая температура у пантовых ванн? Сколько времени длится одна процедура?

— Температура ванны достигает порядка 38,0 градусов. Человек расслабляется в пантовом отваре в течение 15–20 минут.

— А как часто необходимо проходить курс процедур?

— В профилактических целях и для постоянного поддерживания высокого тонуса организма рекомендуется проведение курсов из 10 пантовых ванн 1–2 раза в год.

— Имеются ли у вас новые возможности по пантолечению?

— Первая — «Мини-сауна с нативным пантовым отваром»: Пантовый отвар с помощью небулайзера распыляется на мельчайшие частицы, и под действием особого микроклимата мини-сауны оказывает максимально положительное действие на организм, что приносит благодатное расслабление.

Второй вид — «Электрофорез с нативным пантовым отваром»: создается «депо» биологически активных веществ, и оказывается местное действие непосредственно на патологический очаг, тем самым осуществляется более прицельное лечение, исключая общее воздействие на организм;

Третий вариант — «Массаж с нативным пантовым отваром»: на организм человека воздействуют два целебных фактора, усиливающих действие друг друга. Массаж и пантовый отвар — кладезь ценных биологически активных компонентов в оптимальном соотношении, что и определяет лечебно-профилактическое и косметологическое действие процедуры.

— В чем, на ваш взгляд, преимущества пантолечения на базе отдыха «Турсиб»?

— В первую очередь — это сохранение большого количества активных биологических веществ, так как при варке рогов марала раствор, во-первых, нагревается в водяной рубашке, и поэтому не соприкасается с горячей стенкой. Во-вторых, бульон не доводится до кипения. Кроме того, мы проводим лечение круглый год, и у нас рога распиливаются на мелкие пластинки перед варкой, несколько часов выдерживаются в ледяной воде. Поэтому в состав проникает внутренняя мозговая часть рогов, содержащая основные активные белки. Также производится более выраженная выварка — длительная варка в течение 8–9 часов, позволяющая добиться более выраженной концентрации полезных веществ, — а не кратковременное опускание рогов марала в кипяток. Пантовый бульон при транспортировке в ванну охлаждается через охладитель, а не разводится водой, что позволяет сохранить более высокую концентрацию. Процедура оказывается в медцентре под контролем врачей. Несомненным плюсом является и то, что используется сырье из отлично зарекомендовавшего племсовхоза России (Теньгинский племсовхоз).

— Какова стоимость одной целебной пантовой процедуры?

— Стоимость одной процедуры составляет 3000 рублей. На одну ванну уходит ориентировочно 2,5 килограмма спила рогов марала. Для ванн мы стараемся брать крупные рога и использовать их за год. Только рассчитать всегда сложно, к весне обычно уже не хватает.

Медицинский комплекс базы отдыха «Турсиб» представлен НУЗ «Отделенческая клиническая больница ОАО «РЖД», имеет адрес филиала по местонахождению базы отдыха «Турсиб».

Ждем вас на базе отдыха «Турсиб»!

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