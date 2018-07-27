Виктор Томенко собрал 560 подписей в свою поддержку

В Алтайском крае кандидат в губернаторы от регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Томенко сдал в избирательную комиссию подписные листы для прохождения муниципального фильтра.

Как передает в пятницу «Интерфакс», врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко представил в избирком пакет документов для регистрации на выборах губернатора и 560 подписей в свою поддержку избранных глав и депутатов муниципальных образований региона. Для прохождения муниципального фильтра от кандидатов требует собрать не менее 534 подписей. В течение 10 дней комиссия проверит их подлинность и только тогда примет решение о регистрации или отказе в регистрации Томенко в качестве кандидата.

Напомним, на предстоящие выборы губернатора, которые пройдут 9 сентября, выдвинулись, помимо врио, еще пять кандидатов, представляющих политические партии ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия», «Партия Роста», «Партия малого бизнеса России».

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