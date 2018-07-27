В новосибирском Технопарке разработали мобильное приложение, которое автоматически открывает шлагбаумы в торговых и бизнес-центрах и производит оплату с привязанной банковской карты.

Разработанная система дает альтернативный способ управления шлагбаумами и оплаты парковки в торговых центрах города. Ранее было необходимым взять талон либо карту, по которой осуществлялся въезд/выезд и оплата парковки. «Сейчас достаточно установить специальное мобильное приложение (Greenpay), зарегистрировать в системе номер автомобиля и банковскую карту. Далее при подъезде к шлагбауму он будет открываться автоматически, а расчет произойдет с привязанной банковской карты», — поясняют создатели проекта.

Действие системы основано на технологии автоматического распознавания государственных номеров. Как отмечают разработчики, система два года проходила тестирование на парковках МФК «Сан-Сити», ТРЦ «Роял-парк», ТРЦ «Аура» и на территории Технопарка. По их словам, система, построенная на нейронных сетях уже сегодня ежедневно распознает более 30 000 автомобильных номеров гостей торговых центров, что ведет к ее самообучению и ускорению дальнейшей работы.

Обязательным условием программы является включенная геолакация приложения и его запуск в фоновом режиме. Это необходимо для защиты пользователей от мошенников.

Оплата происходит по тарифам парковки. Установка и использование приложения для пользователей абсолютно бесплатно. GreenPay это социальный проект.

Как отмечает PR-менеджер проекта Данил Филатов, системой уже заинтересовались крупные общественные объекты в Москве и Санкт-Петербурге. Ожидается, что система может быть внедрена в этих городах в ближайший год. Интерес по словам Данила Филатова проявляют и европейские компании — использование системы на платных участках автомобильных дорог не менее актуально.

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