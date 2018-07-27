Сбербанк и Google провели в Новосибирске мастер-класс по увеличению продаж

В Новосибирске состоялось третье очное мероприятие в рамках программы Сбербанка и Google «Бизнес класс». Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Новосибирской области. Тренинг посетили около 150 действующих и начинающих предпринимателей, самых активных участников программы из трех регионов: Новосибирской и Томской областей, а также Алтайского края.

Напомним, что «Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенций для действующих и начинающих бизнесменов.

Проект реализуется в 46 регионах России, и в нем уже зарегистрировались более 260 тысяч человек. «Бизнес класс» проводится в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России имеют возможность бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом.

«Интенсив» включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мастер-классы и наставничество. Третий мастер-класс в Новосибирске провел постоянный эксперт проекта Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group. Мероприятие было посвящено увеличению продаж через управление клиентским опытом. Спикер рассказал, как составить маркетинговую стратегию, как выстроить коммуникацию с покупателями и повысить процент повторных покупок.

«Предпринимателей всегда волнуют продажи. Особенно важно в связи с этим грамотно выстраивать процессы взаимодействия с потребителем. На мастер-классе мы подробнее познакомились с тем, как сформировать список инструментов для достижения целевых бизнес-показателей, оптимизировать затраты и зарабатывать больше. Буду очень рад, если уже в ближайшее время все участники смогут применить полученные знания на практике», — отметил Балахнин.

В ходе практической сессии мастер-класса предприниматели построили «карту путешествия» потребителя: от первого контакта с компанией до заключения сделки или совершения покупки; рассчитали формулу выручки и разработали систему позиционирования.

«Программа «Бизнес класс» дала не только теоретическую базу, но и актуальные прикладные знания. Благодаря им уже ко второму мастер-классу я смогла пересмотреть свой бизнес-проект и изменить целевую аудиторию на более подходящую», — отметила участница программы из Новосибирска.

По материалам пресс-службы банка

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