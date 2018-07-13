Несмотря на то, что некоторые пользователи считают корпоративные тарифы устаревшей и ненужной услугой, операторы мобильной связи не соглашаются с этим и продолжают развивать B2B предложения

Не так давно корпоративный мобильный номер был практически неотъемлемой частью соцпакета при устройстве на работу. Но теперь услуги связи и для «простых смертных» из B2C-сегмента стали предельно доступными, так что малый бизнес может спокойно пользоваться обычным номером, а большой, если потребуется, может и собственного оператора создать. Можно ли в таком случае назвать услугу корпоративной связи «умирающей»? Об этом «КС» поговорил с руководителем департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Tele2 Александром КАРТОШКИНЫМ.

— Есть мнение, что корпоративная мобильная связь — это «фишка» для компаний, которым деньги деть некуда. На ваш взгляд, есть ли в этой услуге какой-то смысл в наше время, с такими тарифами для «розницы»?

— Мнение есть. Но оно скорее ошибочное. Мобильная связь — это в том числе рабочий инструмент: звонки клиентам, партнерам или коллегам, корпоративные чаты, служебная почта на смартфонах. Наличие корпоративной мобильной связи повышает привлекательность компании в глазах потенциального работника так же сильно, как и, например, столик с какао и плюшками в комнате отдыха. А может, и сильнее. К тому же сложно требовать от сотрудника чтения рабочей почты и ответов на звонки в режиме 24/7, если он пользуется для рабочих дел личным номером и сам его оплачивает. Еще одна полезная вещь — номера корпоративного контракта всегда будут находиться в собственности компании. А значит, контактный номер для клиентов останется прежним, если менеджер уволится. Такое невозможно, если сотрудники пользуются личными номерами. Ну и приятный бонус — все расходы на корпоративную связь можно отнести к операционным издержкам и платить меньше налогов. Это не получится сделать, если, например, компенсировать каждому человеку определенную сумму расходов на личный номер. В итоге — заметно дешевле.

— С крупным и средним бизнесом все очевидно. А если у меня, например, ИП и три человека, получается, мне корпоративная связь ни к чему?

— Даже этим трем людям нужна связь. Чтобы синхронизировать действия, позвонить клиенту или поставщику, задать вопрос начальнику в сложной ситуации — вариантов применения десятки, если не сотни. Корпоративные тарифы важно создавать на основе детального анализа потребностей всех категорий абонентов — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций, в которых работают тысячи сотрудников. Именно такого подхода придерживаемся мы. Поэтому в такой ситуации «свой» выгодный тариф найдет для себя даже микробизнес.

— Когда-то корпоративные тарифы предлагали интересные услуги, недоступные для частных абонентов. Сейчас ситуация с точностью до наоборот: в бизнес-тарифах нет многих сервисов, доступных на обычных тарифах. Сам сталкивался с этим. Почему так получилось?

— Я не могу говорить за всех операторов. Но могу привести пример из личной практики. Мы заметили общий тренд для рынка — мобильным интернетом активно пользуются все, и нет никакого смысла делать какие-то ограничения для предпринимателей. С учетом этого фактора логично в тарифах для бизнеса предложить безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам — Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассникам», WhatsApp, Viber и «ТамТам». Именно так мы и поступили. Корпоративные клиенты могут также без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс. Навигатор», «Яндекс. Карты» и «Яндекс. Транспорт».

— Тарифы для частных лиц тоже быстро развиваются, разница становится все меньше. Что такого можно придумать для бизнеса, чему нельзя было бы даже сейчас найти альтернативу на обычном тарифе?

— Альтернативу можно найти всему. Можно, например, вести учет на бумаге и возить деньги в банк в мешках. Но ведь интернет-банкинг удобнее и быстрее, а автоматизированный учет точнее. Да, можно несколько дней кряду рассылать клиентам сообщения об акции с обычного телефона. Можно даже нанять человека, который будет это делать. А можно, например, подключить «Бизнес-SMS» и разослать тысячи сообщений за несколько минут. С помощью этой услуги можно быстро написать клиентам от имени компании, которое они помнят, а не с незнакомого номера. Можно распечатать каждому сотруднику табличку с телефонами коллег и повесить на рабочем столе — чтобы была возможность продиктовать клиенту номер, если он вдруг позвонит не в тот отдел. А можно подключить корпоративную АТС. Она позволяет организовать собственный контактный центр. Компании выделяется федеральный или городской многоканальный номер — при звонках на него клиенты организации попадают в предварительно настроенное голосовое меню и далее под руководством автоответчика выбирают необходимого специалиста. Такой ход позволяет «сохранить» клиента, который сам позвонил в компанию, ну и, конечно, практически любой вопрос решить очень быстро. По желанию организации все входящие звонки на многоканальный номер, а также звонки между сотрудниками при наборе коротких номеров могут записываться и храниться на сервере — потом записи можно использовать для контроля качества обслуживания клиентов.

Суть не в том, что услуги для корпоративных клиентов не имеют альтернативы, а в том, что они упрощают и делают менее трудозатратными многие процессы. В итоге время тратится на работу, а не на малоэффективные действия.

— В 2018 году многие СМИ резко критиковали операторов, в том числе и Tele2, по поводу затягивания действий по отмене роуминга. Сейчас процесс пошел, и многие операторы начинают отменять роуминг на своих тарифных линейках. Этот процесс затронет тарифы для бизнеса?

— Мы, как и другие операторы, решили этот вопрос. Наши тарифы действуют на территории России, а не одного региона. В командировках наш корпоративный клиент не почувствует никакой разницы — минуты, гигабайты и SMS будут расходоваться из привычного «пакета» по домашним ценам. Это выгодно и руководителю, которому не придется оплачивать гигантские счета за мобильную связь за дни, проведенные сотрудником в командировке, и сотруднику, который точно не останется без связи в другом городе. Кстати, с корпоративными тарифными планами сотрудникам корпораций будет удобно не только путешествовать, но и вести переговоры со своими партнерами из домашнего региона — пожалуй, этот вопрос еще более актуален для многих компаний, чем стоимость мобильной связи в командировках. Так, например, звонок на номер Tele2 в любой регион России абсолютно бесплатный и не расходует включенный в плату по тарифу пакет минут, а звонки на другие номера России расходуются из общего пакета минут. Поэтому можно спокойно разговаривать с партнерами от Калининграда до Владивостока.

— Правда ли, что «минус» одних абонентов компенсируется за счет других сотрудников из компании, которые пользуются корпоративной связью?

— Нет, это не так. Лет десять назад такое было возможно, когда на всю организацию был один счет и все услуги оплачивались с него. Неважно, кто сколько наговорил, — если деньги закончились, то связь отключили у всех. Сейчас все организуется по-другому. Существует, например, система лимитов, которая позволяет установить верхнюю планку по расходам на каждый номер. Например, плата по тарифу плюс 200 рублей на непредвиденные нужды. Ну или просто плата по тарифу. Или даже ноль. Таким образом «уйти в минус» в принципе будет невозможно, Компании важно четко контролировать — и даже планировать, — сколько денег она потратит на корпоративную связь.

— Один из барьеров при переходе на корпоративные тарифы — смена номера, потеря старых клиентов. Что скажете?

— А зачем менять номер? Корпоративные клиенты — так же, как и частные — могут воспользоваться услугой переноса мобильного номера от оператора к оператору, чтобы компаниям не пришлось переделывать визитки сотрудникам и перепечатывать массу рекламных материалов с контактами. Если в пакете не более 50 номеров, их все можно перенести в один этап — на это потребуется не более 8 дней. Если номеров больше, процедура занимает около месяца.

— Нужна ли вообще корпоративная связь рядовым сотрудникам? Может, хватит директора и нескольких руководителей?

— Ну, во-первых, это удобно. Руководитель может требовать, чтобы сотрудник всегда был на связи — ведь ему эту связь хотя бы частично оплачивают. Во-вторых, это «дополнительные баллы» компании в рейтинге работодателей. В-третьих, у корпоративных тарифов есть множество преимуществ — от выгодных условий в поездках по России до дополнительных сервисов, которые доступны только корпорациям.

Кроме того, бизнес-тарифы до сих пор остаются дешевле тарифов для частных клиентов — это можно посчитать самому. Поэтому достаточно часто сотрудники компаний подключают к бизнес-тарифам своих родных и близких.

— В самом начале разговора вы еще упоминали о снижении налогов…

— Если оператор работает с НДС, то все тарифы — тоже с НДС для всех клиентов. Мы именно так и поступаем. Для бизнеса это хорошо тем, что он может не только «списать в расходы» корпоративную связь, но и — если работает с НДС — вернуть часть потраченных денег. Скидка почти в пятую часть от платы по тарифу на десяток номеров — это, может, и не очень значительная, но как минимум заметная экономия.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.