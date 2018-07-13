Совладелец сети пироговых «Штолле», йогуртоварни и сыроварни «Сырное дело», компании «ФермерКлаб» и ремесленной пельменной «ПельмениКлаб» екатеринбурженка Елена Макушева планирует благоустроить парк возле Дома офицеров в Новосибирске. С чем связана такая инициатива и каких принципов в бизнесе придерживается ЕЛЕНА МАКУШЕВА — в материале «КС».

Елена Макушева — как река. Стремительная и живописная, глубокая и с высокими берегами. Мало кто помнит, откуда притоки ее бизнеса, единицы близких знают, куда она течет. Рискнем предположить, что в основе этой истории риелторское прошлое Елены, предпринимательский и гастрономический азарт кинорежиссера Дмитрия Астрахана и его друга Александра Бордюга. А впереди — тотальное фермерство и красивое шествие под руку с природой. Пока больше в Екатеринбурге, но когда-нибудь — и в Новосибирске. В каждый «инспекторский» приезд Елены Макушевой постоянный автор «КС» АНТОН ВЕСЕЛОВ на это надеется.

— Елена, вы ищете молодых художников и театралов, разделяющих ваше мировоззрение. Готовите новый проект?

— Я надеюсь благоустроить парк возле Дома офицеров в Новосибирске (в этом районе находится одно из заведений сети), планирую проводить здесь фестивали детского и семейного театра и творчества, природосообразные ярмарки и гулянья. Надеемся, что инициативу поддержат и власти, и артисты.

— Ваш весьма распределенный и разносторонний бизнес больше похож на инвестиции в себя и свое окружение, чем на «завод по выработке денег». Кажется, вы опасаетесь пожалеть о впустую потраченных «рубле-днях» и готовы рисковать ради себя, а не ради денег.

— Ключ в малом ремесленном деле — услышать зов и растить день ото дня дело по душе и мастерству. Хорошо уловить, что приведет людей, рядом с нами живущих, к большему развитию, здоровью во всех сферах жизни, что может увеличить в каждом из нас любовь. Любовь к себе, к миру, к жизни. И малый бизнес строится собственным стилем жизни. От него питается. Я живу сама на природе, в деревенском ритме, питаюсь живыми продуктами, дарованными нам соответствующим сезоном. Наблюдаю, как всему свое время природа определяет при должном радении и постоянстве доброго ухода хозяина. И не перепрыгнешь, не ускоришь, если в уважении к природе, а не в гонке за массой и количеством.

— И тем не менее, вы открываете новые заведения. Приходится жертвовать убеждениями или находится достаточное количество единомышленников?

— Рост и развитие ресторанов в разных городах возможен по разным логикам. Наша — это люди. Директора в каждом городе — это хозяева, чьи ценности идентичны ценностям дела. Человек, приходя на работу, как правило, распознает, чувствует, что мы его семья, что дело это — его страсть и его смыслы, постепенно принимает ответственность за самостное управление и плоды, взращиваемые на той почве и семенном фонде, что ему переданы совместно с технологиями роста.

— Для того чтобы «выплыть» в сложном многополярном российском мире в вечно быстро меняющиеся времена, нужна бронебойная цель, высоченный маяк, мимо которого не промазать. У вас он какой?

— А смыслы простые! Важно делать самые вкусные пироги и самые вкусные пельмени из продуктов преимущественно местных семейных хозяйств и артелей. Делать для возрождения гордости Мастера. Для гордости человека за свой край и его дары. Для экологичной прибыли во всех сферах жизни, материальной, душевной, социальной… Для радости от дела и его плодов. Для настоящего, стоящего на фундаменте искренности, радения, дружелюбия, добросердечности. Для того, чтобы праздник сочился в нашу каждодневную жизнь, как аромат свежеиспеченных пирогов во все помещения дома и близ него. Чтобы аромат выпечки окрашивал утренний воздух улиц, как теплый знак, оповещающий добрых соседей о радушии хозяйки. Смыслы наши — своим делом поддерживать свою веру в добро и его силу и «во имя», и «вопреки». Прекрасно осознавать, что творчество в каждом дне, когда мы не дозволяем своему сердцу лениться. И праздник встречать Живых людей в Живом городе животворящем и питающем добросердечие любыми традиционными и самыми наисовременнейшими путями. Наши смыслы — открывать самих себя и новые пути, осознавать, что какими бы способами и технологиями мы ни шли, самое главное остается — культура и мудрость человека в его осознанности быть самостной частью целого мира, мира-океана, где капля радости и океан делает радостным, равно как и капля горечи… И это ответственность хозяина!

— Не думаете о каплях свысока, так?

— А еще хорош вопрос-проверка: я дышу, и воздуха живительного меньше становится или больше? Я проверяю ответ на него в своих заведениях каждый день.

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