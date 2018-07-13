Алтайский избирком отказал в регистрации выдвижения на выборы губернатора бийскому депутату

Депутат Бийской гордумы Евгений Корчагин получил отказ избирательной комиссии Алтайского края в регистрации выдвижения на выборах главы региона. Кандидат хотел идти самовыдвиженцем.

Накануне, 12 июля бийский депутат Евгений Корчагин подал заявление на участие в выборах губернатора Алтайского края, но получил отказ. Причиной отказа стало то, что Корчагин хотел регистрироваться самовыдвиженцем, тогда как краевой закон предусматривает участие в выборах только представителей какой-либо партии.

«Прежний губернатор Карлин все сделал для того чтобы участвовать в выборах только самому, простой гражданин не имеет возможности принять участие. Идти на эти выборы или нет, решать вам», — написал в соцсетях Корчагин и добавил, что Александр Карлин боялся «реальных кандидатов», так как проиграл бы им.

Что касается нового главы региона Виктора Томенко, то депутат считает, что данную систему, когда самовыдвиженцы не могут принять участие в выборах, врио не смог изменить, потому что «времени нет на это». Сейчас парламентарий намерен попасть на прием к Томенко и ждет ответа от его канцелярии.

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