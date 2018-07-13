Перевод новосибирской ТЭЦ-5 на бурый уголь не повлияет на экологию Новосибирска и промышленную безопасность энергообъекта, в этом убеждено научное сообщество города.

Развенчанные мифы

По словам экс-директора теплофизического центра КГТУ, специалиста по космической плазме, кандидата физико-математических наук Валентина Данилова, ТЭЦ-3 в Новосибирске давно и успешно использует бурый уголь, а 5-я теплоэлектроцентраль способна работать как на буром, так и на каменном угле.

«Весь этот шум поднялся, вероятно, из-за того, что возможности сбыта каменного угля для ТЭЦ-5 теперь под угрозой. Поймите, любая станция работает на том угле, под который она спроектирована, а ТЭЦ-5 — это легендарная станция, и она может работать на любом угле», — перечислил Валентин Данилов.

Он также объяснил, что опасения по поводу ухудшения экологической обстановки города из-за перехода ТЭЦ-5 на бурый уголь безосновательны: все выбросы загрязняющих веществ в атмосферу очень жестко регламентируются контролирующими органами.

Начальник службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии Любовь Синявская еще 21 марта на пресс-конференции в ИА ТАСС сообщила: «По результатам многолетних наблюдений за работой ТЭЦ-3, использующей бурый уголь, превышения загрязняющих веществ в воздухе не замечено.

Все процессы сжигания угля схожи с процессами сжигания любого другого топлива: тот же автотранспорт, печное отопление. Все угольные станции выбрасывают одни и те же загрязняющие вещества, в том числе и диоксиды азота и серы. И говорить, что конкретно сжигание бурого угля на ТЭЦ-3 явилось виновником превышения загрязняющих веществ в воздухе, недопустимо», — объяснили в управлении.

Также эксперт отметила, что главное в современной энергетике — не марка используемого угля, а оборудование (в первую очередь фильтры), которое установлено на станции.

«Вообще, сжигать можно любое топливо. Важна степень очистки при сжигании. Если все нормы будут соблюдаться, то ничего страшного не произойдет», — уверена она.

Экс-директор Института теплофизики СО РАН, академик Сергей Алексеенко, продолжая разговор с «КС», напомнил, что одна из основных претензий, которую местные общественники предъявили к СГК, — это не очень хорошая экологическая ситуация в Красноярске, где генерирующая компания работает почти 10 лет. Однако специалисты утверждают: сравнивать эти два города нельзя. Они отличаются практически по всем факторам.

Виновники «грязного» воздуха

26 июня председатель совета РО Красноярского края «Российская экологическая партия «Зеленые» Сергей Шахматов специально посетил Новосибирск, чтобы рассказать общественникам, экологам и депутатам о разнице в ситуации между Красноярском и Новосибирском. Он обратил внимание на тот факт, что геологические, геодезические, а также климато-гидрологические особенности Новосибирска и Красноярска отличаются в значительной степени. Например, рельеф Новосибирска намного проще, чем в Красноярске, расположенном, как говорят, «на семи холмах». Именно в низинах, каньонах в отопительный сезон наблюдаются превышения загрязняющих веществ.

Сергей Шахматов указал на еще один фактор кардинального различия природно-климатических условий двух городов, которые ученые называют «температурной инверсией»: «В Красноярске на границах сопок температура намного выше, чем у пойм Енисея. Город как будто находится в громадной пароварке и «варится» в своих испарениях», — объяснил он.

Сергей Шахматов также обратил внимание, что трубы теплоэлектроцентралей, высота которых превышает 200 метров, «пробивают» инверсионную крышку, и загрязняющие вещества не попадают в приземный слой. В Новосибирске высота трубы ТЭЦ-5 260 метров, и лишь малая часть выбросов ТЭЦ (1,5% выбросов, т. к. эффективность фильтра на ТЭЦ-5 — 98,5%) достигает приземного слоя. При этом нужно учесть, что ТЭЦ расположена на окраине города, с учетом розы ветров, и юго-западный ветер уносит выбросы за пределы Новосибирска.

Основным источником загрязнения приземного слоя воздуха, как в Красноярске, так и в Новосибирске является автотранспорт. По результатам исследований за 2017 год, его доля в валовом выбросе веществ в Новосибирске составила 53%. Также вносят свой вклад в загрязнения котельные с малой высотой труб — они намного менее экологичны, чем ТЭЦ «большой энергетики».

«Кроме того, в результате исследований мы выявили такие источники загрязнения, которые в официальных документах не учитываются: это в том числе и печное отопление, которого в Новосибирске оказалось еще больше, чем в Красноярске», — рассказал председатель РО экологической партии «Зеленые».

По словам Сергея Шахматова, загрязняет воздух и бизнес, имеющий автономные источники теплоснабжения, не оборудованные фильтрами.

Безопасный уголь

Не менее важный вопрос: на какой конкретно вид углей переводится Новосибирская ТЭЦ-5. По словам заместителя генерального директора, директора по новым технологиям, технического директора ЗАО «ЗиО КОТЭС» Феликса Серанта, речь идет о сжигании бурых углей Ирша-Бородинского разреза.

«Это малозольные, высокореакционные угли с малой долей азота и большим содержанием в золе окиси кальция (СаО). В отличие от сжигаемых сегодня кузнецких углей, малая зольность и наличие СаО будут способствовать меньшей концентрации выбросов золы и окислов серы (SO2), а меньшее содержание в топливе азота обеспечивает более низкие выбросы окислов азота (NOx)», — прокомментировал Феликс Серант.

По его мнению, экологическая ситуация в городе от перехода ТЭЦ-5 на бурый уголь только улучшится. Более того, по реакционным характеристикам (содержание в топливе легковоспламеняющихся летучих составляющих) бурые угли даже при большей влажности обеспечивают эффективное сгорание топлива на уровне показателей для кузнецких углей. Напомним, что ЗАО «ЗиО Котэс» занимается инжинирингом в энергетике, который включает проектные, пусконаладочные и конструкторские работы на крупных энергетических объектах региона.

Слова Феликса Серанта подтверждает и Сергей Алексеенко, подчеркивая, что даже если СГК на ТЭЦ-5 начнет в дальнейшем сжигать бурый уголь в больших количествах, чем сейчас сжигает каменный, к ухудшению экологической ситуации это не приведет.

«Тем более что в Новосибирске СГК планирует предоставлять данные по выбросам. В такой ситуации должно быть все нормально», — сообщил он.

К слову, по результатам исследований, предоставленных компанией СГК, при переходе ТЭЦ-5 с каменного угля на бурый планируемое снижение общего объема выбросов составит более 8 тыс. тонн в год (с 67 446 до 59 034 т/год).

Напрасные сомнения

Общественники также обсудили промышленную безопасность при переходе ТЭЦ-5 на бурый уголь. Это не удивительно, станция обеспечивает тепловой энергией сотни тысяч человек. Тем не менее эксперты уверены: перевод теплоэлектроцентрали на другой вид топлива на промышленную безопасность не повлияет. Котлы, установленные на ТЭЦ-5, отвечают всем необходимым технологическим критериям для сжигания бурого угля.

«Для сжигания бурых углей должны быть установлены котлы с твердым шлакоудалением, оснащенные системами пылеприготовления с прямым вдуванием угольной пыли в топку котлов. Такие котлы установлены на ТЭЦ-5. Новые бурые угли отличаются от кузнецких более легкоплавкой золой, что требует оснащения котла специальными обдувочными устройствами. Это предусматривается при переводе котлов на сжигание новых углей», — проинформировал Феликс Серант.

По мнению Сергея Алексеенко, ни о какой промышленной катастрофе речи идти не может, так как надзорные органы жестко регламентируют и проверяют условия хранения и перевозки угольной пыли.

«Параметры безопасности регулируются нормами хранения и перевозки на любой ТЭЦ. Я не вижу оснований для сомнений», — резюмировал экс-директор Института теплофизики.

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