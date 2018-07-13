Кто поборется за активы агропромышленного холдинга «Радуга»?

Один из крупных агропромышленных холдингов региона — «Радуга», контролируемый известным петербургским бизнесменом Давидом Паникашвили, переживает сложные времена. Как стало известно «Континенту Сибирь», за активы группы намерены побороться «Сибирская Нива» и АО «Кудряшовское», но их готовность реализовать свои проекты на землях «Радуги» тормозит нелогичная, по мнению местных предпринимателей, позиция самого Паникашвили и высокие риски, связанные с процедурой банкротства.

Агропромышленный холдинг «Радуга», являющийся одним из крупнейших игроков на аграрном рынке Новосибирской области, находится в непростом финансовом положении. Состояние активов холдинга вызывает обеспокоенность представителей администраций Кочковского и Черепановского районов, где расположены входящие в «Радугу» предприятия.

По данным источников «КС», проблемы аграрного бизнеса компании во многом могут быть связаны со сложной ситуацией вокруг основного бизнеса Давида Паникашвили. Отметим, что до недавнего времени предприниматель из Санкт-Петербурга был основным владельцем ГК «Роста», специализирующейся на оптовой и розничной торговле фармацевтической продукцией. В группу компаний «Роста», например, входила сеть аптек «Радуга», широко представленная во многих городах России, в том числе Новосибирске. Однако эту сеть Паникашвили продал компании «Эркафарм», управляющей сетями «Озерки» и «Доктор Столетов». Добавим, что фармацевтический бизнес являлся кредитором новосибирских сельхозпредприятий, что следует из материалов дел, рассматриваемых сегодня арбитражным судом Новосибирской области.

По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «УК АПХ «Радуга» значится предприниматель Илья Григорьев. По информации «КС», он является практически членом семьи Давида Паникашвили. В базе данных rusprofile.ru в качестве генерального директора УК АПХ «Радуга» указана Елена Извекова. Здесь же говорится, что в структуру агропромышленного холдинга входят ООО «Троицкое», ОАО «Черновское», ООО «Кочковское» (Кочковский район) и ООО «САФ», ОАО «Листвянское», ООО «Ярки», ООО «Шурыгино», ООО «Безменово» (Черепановский район). Среди активов холдинга также ОАО «Кочковскремтранс» и ЗАО «Бердский элеватор». Отметим, что «Бердский элеватор» в настоящее время выставлен на продажу, что подтвердили в региональном минсельхозе.

Как сообщили «КС» представители министерства сельского хозяйства НСО, первые признаки серьезных проблем «Радуги» стали очевидны в начале весны, когда началась активная подготовка к весенне-полевым работам. Однако тревожные признаки были заметны уже в конце прошлого года.

Отметим, что агропромышленный холдинг «Радуга» начал успешно развиваться в регионе более десяти лет назад. В июне 2011 года Илья Григорьев, например, заявлял о намерении построить в НСО молочный комплекс на 3,6 тыс. голов дойного стада стоимостью 2,7 млрд руб.

По мнению опрошенных «КС» представителей аграрного бизнеса региона, одной из причин заката «Радуги» стало и то, что учредители, возможно, не столько хорошо разбирались в нюансах ведения аграрного бизнеса. «Управляющие директора хотя и имели полную доверенность, были вынуждены при реализации многих дел проходить обязательные согласования», — высказал мнение один из собеседников «КС», попросивший не называть его имени. Негативные последствия, на его взгляд, имела и излишняя зацентрализованность. «В результате огромный холдинг, в котором было 80 тыс. га земли, фактически прекратил существование», — добавил предприниматель.

С чего все начиналось и к чему пришло

По одной из версий, к заходившим на фармацевтический рынок региона руководителям «Радуги» с благосклонностью относился тогдашний губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский (это имело место более десяти лет назад). В тот же период времени петербургский предприниматель получил непрофильный, но перспективный актив ОАО «Черновское», находящийся на тот момент в областной собственности. По мнению участников рынка, стоимость этого предприятия была привлекательна по меркам столичного бизнеса. Позже «Радуга» приобрела еще несколько предприятий.

В настоящее время на предприятиях, входящих в АПХ «Радуга», введена процедура наблюдения и назначены временные конкурсные управляющие. Это следует из картотеки дел арбитражного суда Новосибирской области. Например, 21 июня суд признал требования заявителя (УК АПК «Радуга») обоснованными и ввел наблюдение в ООО «Троицкое» Кочковского района (дело № А45-8576/2018). «Агропромышленный холдинг «Радуга» обратился в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Троицкое» в связи с наличием просроченной задолженности в размере 730 тыс. рублей. Представитель заявителя поддержал заявленное требование, просил признать должника несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру банкротства — наблюдение. Арбитражный суд находит заявление подлежащим удовлетворению», — говорится в материалах одного из дел.

По данным врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, перед сотрудниками предприятий «Радуги» долгов по зарплате нет, не проводились и массовые сокращения. «В соответствии с оперативной информацией, которую мы еженедельно актуализируем, задолженность по зарплате перед работниками агрохолдинга отсутствует», — сообщил глава минсельхоза в разговоре с «КС».

«В ОАО «Черновское» работает порядка 250 человек, массовых сокращений на текущий момент не было, поскольку животноводство осталось на большинстве предприятий, — говорит Лещенко. — В настоящее время поголовье дойного стада насчитывает более 2 тыс. В Черепанове оставалось немногим менее тысячи коров, в Черновке — 1,2 тыс., в Троицком — 400», — уточнил глава минсельхоза. Однако господин Лещенко полагает, что дойное стадо неизбежно будет сокращаться. «По ряду предприятий у учредителей нет других источников дохода», — объясняет он, уточняя, что районные администрации заинтересованы в том, чтобы скот остался на территории. Вместе с тем глава минсельхоза обращает внимание на тот факт, что основная часть данного поголовья является носителями вируса лейкоза. «Есть проблемы с приобретением этих коров в качестве дойного стада другими сельхозпредприятиями», — признает врио министра.

Отметим, что земельные угодья во всех хозяйствах АПХ «Радуга» насчитывают порядка 80 тыс. га земли. По мнению представителей аграрного бизнеса Новосибирской области, в текущем году около 30 тыс. га земель АПХ «Радуга», вероятно, не были засеяны. При этом Евгений Лещенко не согласен с цифрами, которые называют участники рынка.

«Не набирается 30 тыс га земель в данных районах. Там есть и другие хозяйства, которые не смогли посеять», — комментирует он. По данным Лещенко, в «Радуге» не была проведена посевная кампания только в трех сельскохозяйственных предприятиях Черепановского района. «Кочки засеяны по договору», — уточнил врио министра.

Интересно, что спонсором посевной кампании на 15 тыс. га земли в Кочковском районе стало «Щелково Агрохим», бывшее ранее партером агропромышленного холдинга. Компания является крупным российским производителем химических средств защиты растений, микроудобрений и семян.

По словам члена общественной палаты Новосибирской области Андрея Слюсаря, он выступил посредником между агропромышленным холдингом, администрацией Кочковского района и производителем химпрепаратов. «Глава района Петр Александрович Шилин обратился ко мне с просьбой оказать содействие в проведении посевной, мы пошли навстречу, потому что осознаем сложность положения, свою социальную ответственность. Если говорить о сумме инвестиций, то стоимость посевной и уборочной на 15 тыс. га можно оценить в 100 млн рублей», — делится он.

Заместитель главы администрации Кочковского района НСО Марина Белоус сообщила «КС», что в ООО «Троицкое» при запланированном яровом севе в 3,4 тыс. га посевные работы не проводились совсем, а фактическая площадь посева ОАО «Черновское» в текущем году составила 15,7 тыс. га (79% от плана). «Яровой сев произведен на площади 11,4 тыс. га (77,5% от плана). Яровыми зерновыми культурами (пшеница, ячмень, овес) засеяно 5,59 тыс. га (53,6% от плана), техническими (рапс) — 4,1 тыс. га (124,6% от плана), на площади 1,7 тыс. га (170% от плана) посеяны однолетние травы на сенаж», — приводит данные представитель районной администрации.

Среди хозяйств Кочковского района, входящих в АПХ «Радуга», решение о частичном сокращении работников принято только в ООО «Троицкое». «Предприятие официально дважды подало сведения в центр занятости района о сокращении в июле 26 человек и в августе еще четырех человек. В общей сложности это 35% от среднесписочной численности работников (85 человек)», — сообщила Марина Белоус.

Получить комментарий от администрации Черепановского района НСО, где расположено несколько предприятий «Радуги», на момент выхода публикации не удалось.

Что дальше?

Говоря о возможных путях развития ситуации, Евгений Лещенко замечает, что минсельхоз рассматривает все возможные варианты, в том числе и потенциальных приобретателей имущественного комплекса предприятий АПХ «Радуга». «Есть потенциальные предприятия, готовые зайти для обработки этих земель», — говорит он.

Как стало известно «КС», масштабный инвестиционный проект в Черепановском районе на месте предприятий холдинга может реализовать «Сибирская Нива». Речь идет о строительстве крупного животноводческого комплекса.

«В настоящее время мы находимся на этапе оформления части земли «Радуги», — сообщил «КС» региональный директор по Сибирскому региону компании «ЭКО—Нива АПК Холдинг» Сергей Ляхов. — В дальнейшем, конечно, будем пытаться взаимодействовать с конкурсными управляющими для выкупа листвянских и ярковских активов «Радуги». Мы заинтересованы в том, чтобы выкупить часть активов «Радуги» в Черепановском районе», — заявил он.

По данным Сергея Ляхова, ООО «Сибирская Нива» намерено построить животноводческие комплексы на 2,8–3 тыс. фуражных коров каждый. «Количество площадок будет зависеть от взаимодействия с новосибирскими представителями органов власти. Один комплекс со скотом и техникой стоит порядка 2 млрд рублей. Пока мы рассчитываем развивать две площадки, соответственно, это порядка 4 млрд рублей инвестиций», — уточнил он. Говоря о сроках реализации проекта, Сергей Ляхов отметил, что его компания заинтересована заходить на новые территории в ближайшее время, однако добавил, что процессы оформления земли затягиваются.

По данным «КС», активы «Радуги» крайне интересны и АО «Кудряшовское», что говорит об очевидном столкновении бизнес-интересов двух «тяжеловесов» регионального рынка. Крупнейший в Новосибирской области производитель мяса свинины, вероятно, в большей степени заинтересован в кочковских активах «Радуги», но и к землям в Черепановском районе компания присматривается.

«Поскольку «Кудряшовское» приступает к строительству третьей очереди свинокомплекса, им в ближайшее время нужны 20 тыс. га для выращивания кормовой базы для животных, — пояснил «КС» один из участников рынка. — А «Сибирская Нива» нуждается в увеличении поголовья дойного стада, поскольку в скором времени приступает к строительству достаточно крупного завода по производству сыра», — продолжил предприниматель.

Член общественной палаты НСО Андрей Слюсарь сообщил, что интерес к активам «Радуги» может проявить и «Щелково Агрохим».

По словам Сергея Ляхова, «ЭКО—Нива АПК Холдинг» ведет переговоры с господином Паникашвили с февраля текущего года. «Было очень неплохое предложение с нашей стороны сделано «Радуге» по переуступке прав аренды хозяйств Черепановского района по покупке, условно говоря, «черепановского куста» холдинга. Но Паникашвили отказался, хотя предложение было крайне интересным», — вспоминает Ляхов. Он добавляет, что «Листвянское» или «Ярки» компания хотела бы выкупить единым лотом. «При этом на территории хозяйств не осталось ни техники, ни какого-то дорогостоящего оборудования. Мы можем претендовать только на развалины, на остатки каких-то сушилок», — констатирует Ляхов. По данным собеседника «КС», в ООО «Листвянское» и в ООО «Ярки», возможно, не проводилась посевная кампания.

Другие представители бизнеса и власти Новосибирской области также считают позицию предпринимателей достаточно нелогичной. «Меня в большей степени интересует, какая стратегия у агрохолдинга будет дальше, — недоумевает один из собеседников «КС». — Основным кредитором АПХ «Радуга» является внутренняя группа компаний, большая часть займов — внутренние займы. Однако заинтересованности в их реализации никто не проявляет», — подводит итог он. Андрей Слюсарь также подтверждает, что выйти на бизнесменов и провести переговоры как местному бизнесу, так и крупным федеральным компаниям крайне непросто.

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