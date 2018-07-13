После того, как профильная комиссия в правительстве Новосибирской области, объявила итоги по конкурсу на выбор регионального оператора ТБО, Федеральная антимонопольная служба приостановила его, говорится на портале для размещения торгов.

Конкурс по выбору регоператора обращения с отходами в Новосибирской области вновь приостановлен. Такое сообщение появилось в карточке конкурса на сайте torgi.gov. Саму же жалобу ФАС России приняла еще 10 июля, тогда как 12 июля власти Новосибирской области назвали победителя, которым стала «дочка» ГК «ВИС» — «Экология-Новосибирск».

«Федеральная антимонопольная служба приняла к рассмотрению жалобу ЗАО «АвтоРециклинг» на действия организатора торгов — министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области», — говорится в сообщении о приостановке конкурса.

Рассмотрение жалобы состоится 17 июля в Москве. Пока же, в соответствии с федеральным законом, торги приостанавливаются до рассмотрения жалобы по существу. Интересно, что антимонопольщики уже не в первый раз будут рассматривать жалобу по этому конкурсу. Весной, когда комиссия должна была вскрывать конверты с заявками, ФАС приостановила торги, а позже признала их противоречащими законодательству. Тогда жалоба была подана так же новосибирским представителем отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «ЛаТранс».

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