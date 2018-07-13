Красноярск вошел в число лидеров по росту стоимости квадратного метра жилья как на первичном, так и на вторичном рынке. Эксперты связывают тренд со снижением ставок по ипотеке.

Сибирские региональные центры вошли в число лидеров РФ по росту стоимости жилья в первом полугодии. Об этом свидетельствует аналитика профильного портала «Мир квартир».

Так, Красноярск занял первое место в стране по увеличению цены на квадратного метра на первичном рынке — на 9,1% (или 51,2 тыс. рублей). Если измерять среднюю стоимость квартиры, то она возросла еще сильнее — на 9,4% (2,8 млн рублей). При этом в целом по России прирост стоимости составил 2,9% за квадратный метр и 4% за предложение. Цена квадратного метра умеренно росла в большинстве сибирских городов, однако в некоторых населенных пунктах зафиксировано и снижение — это Чита (–7,4%) и Омск (–0,5%).

Лидером роста стоимости квадратного метра на вторичном рынке стал Владикавказ, однако второе место заняло Кемерово — 7,8% (46,3 тыс. рублей), а третье Красноярск — 7,4% (56,5 тыс. рублей). Общероссийский прирост стоимости оказался значительно скромнее и составил 2,2%. В этом случае увеличение цен также отмечено почти во всех городах СФО, но в Иркутске они снизились на 1,4%, а в Новокузнецке — на 0,5%.

Впрочем, по абсолютной цене квадратного метра сибирские регионы заметно отстают. Самый высокий уровень цен как на первичном, так и на вторичном рынке СФО зафиксирован в Новосибирске, но он занимает соответственно 19-е и 18-е места этих рейтингов.

«Главным итогом двух первых кварталов текущего года стала активизация спроса на жилую недвижимость, причем не только на первичном, но и на регулярном рынке. Основными причинами этого можно назвать самые выгодные за последние годы условия кредитования «вторички» и неоднозначную ситуацию на рынке новостроек, связанную с изменением правил игры и банкротством некоторых крупных игроков. Рост спроса простимулировал повышение стоимости вторичного жилья», — объясняет генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По мнению аналитика красноярского представительства инвестиционной компании «ФИНАМ» Дмитрия Казарина, повышение стоимости жилья в регионе является ожидаемым, однако лидерство Красноярска в этом рейтинге стало для экспертов сюрпризом. «Есть ключевая причина для повышения стоимости квадратного метра в России — снижение ставок по ипотечным кредитам. Было сделано немало исследований, показавших корреляцию этих двух показателей. В целом само снижение ставок во многом и было инициировано с целью оживления рынка недвижимости, а рост цен на нем как раз и говорит о том, что стагнацию в отрасли удалось преодолеть. Однако Красноярск в этой ситуации, безусловно, удивил. Очевидно, что здесь практически не осталось региональных банков, которые как-то могли влиять на местный ипотечный рынок. Развитость банковского сектора в городе тоже не выделяется ярко на среднероссийском уровне. Нельзя говорить об «эффекте низкой базы» или других поверхностных причинах. Но если такой тренд продолжится и в следующем полугодии, это может стать предметом пристального изучения», — рассуждает Казарин.

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