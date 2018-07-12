Томские единороссы поддержали повышение пенсионного возраста

В томской Законодательной Думе 12 июля состоялось внеочередное собрание, где областные депутаты рассмотрели один вопрос — законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Томский парламент дал положительный отзыв на законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста в России. Об этом сегодня пишет пресс-служба регионального парламента. В поддержку законопроекта высказался лидер фракции «Единая Россия» Александр Куприянец, а в целом отдали свои голоса 28 депутатов и только восемь оказались против, среди которых руководитель и депутат фракции – «Справедливая Россия» Галина Немцева и Александр Ростовцев, руководитель и депутат фракции КПРФ Наталья Барышникова и Лев Пичурин.

«Областные парламентарии намерены продолжить работу над законопроектом и подготовить пакет предложений к рассмотрению документа во втором чтении в Государственной Думе РФ», — сказано в сообщении.

Впрочем, несмотря на положительных отзыв о законопроекте, единоросс Александр Куприянец отметил, что реформа требует решения определенных вопросов. Так, он выразил несогласие с тем, чтобы пенсионный возраст у женщин был повышен сразу на восемь лет.

На минувшей неделе свой положительный отзыв дали и в красноярском заксобрании. В то же самое время, против высказывались опять же представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.