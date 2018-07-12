Новосибирский арбитраж рассмотрит иск против бизнеса депутата заксобрания

От АО «Новосибирская птицефабрика» в Арбитражный суд региона поступил иск о банкротстве ООО «Гусинобродский кирпичный завод». Совладельцем завода является депутат областного парламента.

ООО «Гусинобродский кирпичный завод» задолжало «Новосибирской птицефабрике», судя по делу из картотеки арбитража Новосибирской области, 7,6 млн рублей. Последняя из-за этой задолженности, которая остается непогашенной уже более трех месяцев, настаивает на банкротстве предприятия. Заседание по делу пройдет 8 августа.

Нужно сказать, что совладельцем кирпичного завода является депутат регионального заксобрания, единоросс Олег Мирошников, входящий в комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Ранее «КС» также писал, что ООО «Сибстроймонтаж» подал в арбитражный суд банкротный иск к другой компании Мирошникова, где он является гендиректором, — ООО «Фирма «Арго». Кроме того, год назад банкротства кирпичного завода за долг на уровне 5,9 млн рублей требовала налоговая. Дело было закрыто в этом году, 28 июня, так как предприятие выплатило налоги.

Гусинобродский кирпичный завод начал свою деятельность в 2012 году в селе Гусиный Брод в 20 км от Новосибирска, где было разведано крупное месторождение глины. В настоящее время завод выпускает кирпич следующих марок: М100, М125, М150, М75.

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