Каковы итоги первого полугодия в работе Единого портала госуслуг? Какие новые сервисы, нужные, в том числе, бизнесу, будут внедряться в ближайшее время? Стоит ли ожидать изменения в тарифах и пошлинах? Об этом 12 июля руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов провел пресс-конференцию на тему Единого портала госуслуг (ЕПГУ).

Итоги полугодия, по словам Анатолия Дюбанова, показали, что интерес новосибирцев к ЕПГУ продолжает расти. На начало июля число учетных записей в Новосибирской области составила 1,4 млн, то есть на сегодня 61,2% всех жителей зарегистрированы на «Госуслугах».

Куда обращаются

По предварительным оценкам департамента информатизации, в 2018 году ЕПГУ примет порядка 1,3 млн обращений из Новосибирской области, сейчас их число составляет около 700 тысяч – столько же было за весь 2017 год. Если рассмотреть статистику по отраслям, абсолютное лидерство удерживает Пенсионный фонд, куда было совершено 460 тыс. обращений. Второе место занял Росреестр, получивший 32,7 тыс. заявок – и во втором полугодии число обращений по этой линии должно существенно вырасти. Связано это, во-первых, с тем, что достаточно большая часть новых сервисов на ЕПГУ связана именно с ним, а во-вторых, вступающими в силу поправками в законы, которые передают Росреестру – например, разрешение на установку рекламных конструкций с 1 октября будет выдавать именно он.

Часть новых сервисов на «Госуслугах» – это услуги информационного характера, в частности, проверка очереди на предоставление земельного участка. Бизнесу, в частности, строительному, может быть интересна выдача разрежений на жилищное строительство и ввод объекта в эксплуатацию, которые с июня этого года перешли в цифровое пространство. Государственная экспертиза проектной документации полностью в электронном виде заработала еще в прошлом году. Сделать это удалось благодаря построению реестровых моделей. С ними не нужно каждый раз собирать и носить по кабинетам бумаги, вместо этого Росреестр заранее вносит в базу данных юридически значимую информацию, и пользуется этими данными при подаче заявки.

Еще одним нововведением стало мобильное приложение «Госуслуги для бизнеса», которое еще только начинает наполняться сервисами. Сейчас доступны проверка штрафов и задолженностей, расписание плановых и неплановых проверок, а также расписание работы надзорных органов, запись на прием в прокуратуру. «Трансформация работы надзорных ведомств в электронный вид с точки зрения бизнеса ознаменует раскрытие взаимодействия с государством, сделает отношения власти и бизнеса прозрачными и понятными обеим сторонам», – подчеркнул Анатолий Дюбанов.

Сколько стоит

Не последним фактором, влияющим на работу и расширение услуг ЕПГУ стали законы о повышениях пошлин на государственные услуги, такие как выдача ПТС, водительских прав или заграничного паспорта. Новые тарифы вступят в силу 3 августа.

Уже сейчас Единый портал госуслуг регистрирует рост числа платежей через свою систему. Анатолий Дюбанов привел цифры: за полгола через цифровые сервисы в Новосибирской области было проведено 386 тыс. платежей на общую сумму 350 млн рублей. И не только потому, что это удобно, быстро и т.д. – это просто выгодно, пошлины на большинство услуг при работе через электронный портал оказываются дешевле на 30%. На некоторые (например, штрафы ГИБДД) – на 50%. Сэкономить могут и сельские жители: начальник инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области Станислав Субочев подтвердил, что регистрация сельскихозяйственной техники и прочие услуги Гостехнадзора через электронный портал способны обходиться в среднем на 30% меньше. «Гостехнадзор – организация достаточно патриархальная, с устоявшимся режимом работы, – отметил он. – И то, что «Госуслуги» добрались и до нас, то, что они уходят в цифровое пространство – это настоящий прорыв, это скачок в будущее. В других регионах такого пока еще нет, усилиями департамента по информатизации мы стали пионерами в этой области».

Но больше всего на электронной регистрации могут сэкономить индивидуальные предприниматели. Раньше стоимость регистрации в качестве ИП через портал была даже не на 50, а на 80% ниже, чем оффлайн, но в будущем этого будет уже недостаточно. По словам Анатолия Дюбанова, в настоящее время в Государственной Думе РФ прошел первое чтение закон об обнулении пошлины за регистрацию ИП – правда только через «Госуслуги».

На вопрос о том, долго ли будут действовать льготные цены на электронные сервисы, глава департамента по информатизации ответил: всегда. Потому что это не рекламная акция, где продавец временно снижает цену ниже минимума, чтобы покупатель успел попробовать, проникнуться и привыкнуть. Это выгодно самому государству, которое снижает издержки на свою же работу – исключив по максимуму человеческий фактор (те самые люди, работающие с бумагами), оно экономит те же 30% как минимум. И обнуление пошлин для ИП тоже выгодно, поскольку помогает вывести малых предпринимателей из тени.

«Мне кажется, уже случился некий коренной перелом в области качества оказания государственных услуг – резюмировал Анатолий Дюбанов. – Научитесь работать с «Госуслугами», помогите сотрудникам, коллегам – это очень удобно и, как видите, еще и выгодно».

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