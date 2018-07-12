В Новосибирске замедлились темпы сдачи в эксплуатацию жилья

Министерство строительства Новосибирской области отчиталось об итогах в сфере жилищного строительства за истекшие шесть месяцев этого года. Несмотря на то, что в Сибири регион остается бессменным лидером, собственные показатели Новосибирской области падают.

За первое полугодие 2018 года в Новосибирской области введено 624,9 тыс. кв. метров жилья или 7 583 квартиры, что лишь на 1,4% большем, чем годом ранее. В самом Новосибирске наблюдается значительное падение темпов сдачи жилья. С января по июнь здесь было сдано 285,0 тыс. кв. м жилья или 4 599 квартир, что соответствует 70,5 % к аналогичному периоду прошлого года. Жива в областном центре и проблема с долгостроями: из 50 долгостроев региона 38 расположены в Новосибирске. С начала года их стало на шесть домов больше, тогда как в мэрии, опираясь на планы по изначальным 32 проблемным домам, рассчитывали сдать только шесть объектов.

На долю многоэтажного жилья в регионе приходится порядка 264,4 тыс. кв. метров. Тем не менее нужно отметить, что на территории области на 68,3% вырос объем ввода малоэтажного жилья. В минстрое приводят цифры на уровне 360,6 тыс. кв. метров жилья, что составляет 57,7 % от общего введенного жилья.

Если рассматривать место Новосибирской области в этой сфере среди регионов СФО, то она остается безусловным лидером, опережая находящийся на втором месте Красноярский край на 87,2 тыс. кв. метров. Неплохи позиции Новосибирской области и в целом по стране: среди субъектов РФ область занимает 12 место, введя на территории региона 1,95 % от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом.