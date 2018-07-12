В Новосибирской области назначили регионального оператора ТБО

Сегодня, 12 июля, стали известны итоги конкурса по отбору регионального оператора обращения с отходами в Новосибирской области. Протокол подведения итогов размещен на портале torgi.gov.

Комиссия во главе с врио замгубернатора Новосибирской области Сергеем Сёмкой определила регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории области. Заседание прошло в четверг утром 12 июля. Из документов следует, что только ООО «Экология-Новосибирск» было допущено к участию в конкурсном отборе. Напомним, что именно с этой компанией заключено концессионное соглашение на строительство мусоросортировочных заводов.

«В соответствии со статьей 24.6 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» присвоить Обществу с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области с даты заключения соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области», — говорится в опубликованном 12 июля протоколе заседания комиссии и отмечается, что данное решение было поддержано единогласно.

В протоколе рассмотрения заявок сказано об отклонении заявки второй компании — АО «Экооператор», которое принадлежит региональному правительству. Причиной отказа стало то, что госкомпания не предоставила подтверждение о перечисление денежных средств для обеспечения заявки. «Экооператор» оценил свои услуги в 30,75 млрд рублей, тогда как «Экология-Новосибирск» — 30,08 млрд рублей.

Напомним, «Экология-Новосибирск» заключила концессионное соглашение с Новосибирской областью на строительство мусоросортировочных комплексов в регионе. Условия концессии не устроили общественников и депутатов, и она была временно заморожена. Позже врио губернатора Андрей Травников заявлял даже о желании расторгнуть соглашение, но затем все же предложил проработать возможные изменения в условия концессии. Согласно новому предложению, в целом концессия потребует вложения 4,3 млрд рублей и будет заключена на 25 лет.

Споры вызывали и объявленные торги. Ранее Федеральная антимонопольная служба признала этот конкурс не соответствующим закону.