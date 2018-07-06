Омская область станет главным узлом Сибири по перевалке зерна

Под Омском появится зерновой терминал федерального масштаба. Для этого необходимо инвестиций в размере 25 млн долларов, сообщил портал региональных властей в пятницу.

Работающий в Омской области с ноября 2015 года агрологистический центр по перевалке зерна будет расширен до терминала федерального масштаба в рамках инвестпроекта российского агрохолдинга «Содружество» из Калининграда. Сейчас у центра проектная мощность составляет 160 тыс. тонн в год. В него было вложено более 200 млн рублей. Но для расширения центра понадобится еще порядка 25 млн долларов инвестиций.

По словам руководителя управления региональных программ компании «Содружество-Сибирь» Александар Педченко, когда проект будет запущен, Омская область станет транспортным узлом Сибири по перевалке зерна для восьми регионов, среди них и Северо-Казахстанская область. Мощность же перевалки зерна достигнет 1 млн тонн в год.

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