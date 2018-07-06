В макрорегиональном филиале «Сибирь» ПАО «Ростелеком» 6 июля прошла бизнес-встреча, на которой был затронут вопрос того, чтобы очистить улицы Новосибирска от проводов.



«Ростелеком» представил операторам связи проект «Чистое небо», целью которого стал перевод кабелей с опор в линейно-кабельные сооружения связи (ЛКСС) компании. Такую задачу макрорегиональному филиалу поставила мэрия Новосибирска, чтобы провода не портили вид города. В компании провайдерам предложили арендовать оптоволокна в кабеле «Ростелекома» или взять в аренду место в телефонной канализации.

«В ЛКСС кабели защищены от повреждений, находятся на постоянном техобслуживании и имеют подземный ввод в здания, что удобно при подключении новых клиентов. Строительно-монтажные работы по прокладке волоконно-оптических линий связи также ведет «Ростелеком»», — передала пресс-служба филиала прозвучавшее на встрече.

В «Ростелекоме» заверили, что такой вариант значительно снизит затраты провайдеров на размещение кабеля. По данным филиала, ежемесячная стоимость подвеса 1 км кабеля на опорах Горсвета и Горэлектротранспорта в Новосибирске составляет около 20 тыс. рублей, тогда как в ЛКСС «Ростелекома» – менее 5 тыс. рублей. К слову, между новосибирскими провайдерами и «ГЭТ» уже на протяжении пяти лет длится конфликт по поводу цен на размещение линий связи на опорах. В октябре 2017 года новосибирский УФАС признал, что «ГЭТ» завышает цены.

Впрочем, участники рынка, опрошенные «КС», не считают, что операторы переведут свою инфраструктуру под землю. «Интерес «Ростелекома» к этой теме вполне понятен. Но добровольный перевод кабелей под землю ставит оператора связи в зависимость от «Ростелекома», который сам является сильным конкурентом для действующих игроков рынка. Кроме того, с учетом информации, которую запрашивает от операторов связи «Ростелеком», возникает вопрос оттока клиентов в пользу госоператора. И это не говоря уже о том, что далеко не везде в Новосибирске есть реальная техническая возможность перенести кабели в канализацию. Где-то ее предлагается строить, но и тут возникает целый комплекс нерешенных вопросов», — поясняет глава одного из операторов связи на условиях анонимности.

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