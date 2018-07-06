Рост добычи рыбы на 20% ожидается в Новосибирской области в текущем году, поделился сегодня с журналистами врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий.

В этом году объем зарыбления на 20% водоемов Новосибирской области превысил прошлогодний, и, таким образом, отрасль ожидает, что в 2018 году добыча рыбы существенно увеличится. Примерно подсчитано, что в водоемы было выпущено 52,8 млн штук рыбопосадочного материала, состоящего из таких видов рыб, как пелядь, карп, сазан, белый амур, толстолобик. Основными водоемами для этого стали озера Сартлан и Чаны на западе Новосибирской области, а также новосибирское водохранилище.

В этом году по региональной программе «Охрана окружающей среды» рыбохозяйственные организации получат 20 млн рублей. Программа предполагает господдержку в виде возмещения 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала.

«На протяжении последних лет рыбохозяйственная отрасль нашего региона показывает устойчивые темпы развития. В 2017 году вылов промышленной и товарной рыбы составил 9,4 тыс. тонн, прирост составил 20% по сравнению с прошлым годом. Более пяти тысяч тонн рыбы перерабатывается и доводится до потребителя в готовом виде. Около 500 тонн рыбы из водоемов Новосибирской области поставляется в страны Западной Европы – Германию, Данию, Швецию и другие», – рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий и подчеркнул, что в этом году вылов рыбы может уже приблизиться к 11,5 тыс. тонн, а это показатель 1980-1990 годов, когда регион демонстрировал пик развития рыбной отрасли.

Сегодня рыбохозяйственный комплекс Новосибирской области входит более 240 организаций, в которых трудятся более 3,2 тыс. человек. Переработкой рыбы и выпуском готовой рыбной продукции в регионе занимаются порядка 48 организаций, на которых задействовано более 1,7 тыс. человек. К основным рыбопереработчикам можно отнести группу компаний «Камшат», ООО «ФИШ МЭН», ООО «Рыбный День», ООО «Новосибирскрыба» и АО «Новосибирский рыбозавод».

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