В Новосибирске соберется очередной митинг против федеральных инициатив

Перед ожидаемым первым чтением законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме РФ на 18 июля в Новосибирске согласован митинг против данной инициативы. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба регионального отделения партии «Яблоко».

Мэрия Новосибирска согласовала очередную акцию, направленную против федеральной инициативы по повышению пенсионного возраста и роста НДС. По сообщению пресс-службы реготделения партии «Яблоко», 18 июля в сквере на ул. Орджоникидзе митинг проведет Новосибирский объединённый комитет демократических сил, куда входит партия.

Ранее, говоря о подготовке к данному митингу, новосибирский общественник Андрей Гладченко подчеркивал, что оргкомитет готовит общегражданский митинг, то есть акция будет носить непартийный характер.

В Новосибирске прошло уже несколько публичных акций против пенсионной реформы. Самым крупным стал митинг, который провел 28 июня в Первомайском сквере комитет «Пенсионеры – за достойную жизнь!». Та акция собрала порядка 1,5 тыс. человек. В тот же день Федерация профсоюзов Новосибирской области устроила пикет с участием не менее 300 человек у здания заксобрания региона.

Помимо Новосибирска, митингуют жители и городов соседних регионов. В КПРФ заявили о проведении референдума по спорному законопроекту. Ближайший новосибирский митинг партии пройдет 8 июля в Первомайском сквере.

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