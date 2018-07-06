Почти 100 млрд рублей налогов собрано в Новосибирской области за полгода

В новосибирском управлении ФНС России подвели итоги первого полугодия 2018 года. Пока в УФНС констатируют, что сбор налогов был увеличен на 9,2%.

За истекший период этого года в Новосибирской области было собрано 90 млрд рублей налогов, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой информацией с журналистами поделился на пресс-конференции в ТАСС руководитель УФНС по региону Алексей Легостаев. Из указанной суммы 52 млрд рублей получил областной бюджет, 27 млрд рублей — федеральный и 11 млрд рублей — бюджеты районов области.

Глава управления привел статистику, согласно которой прирост поступлений по НДФЛ составил 8,9% (собрано за полгода 24 млрд рублей), по НДС — 8,2% (23 млрд рублей), по налогу на прибыль организаций — 13,2% (23 млрд рублей). По его словам, такая динамика оказалась выше темпов роста экономического развития. По прогнозам, в целом за год Новосибирская область сможет собрать налогов на сумму 187,2 млрд рублей.

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