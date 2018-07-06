На этой неделе врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников посетил самые удаленные от центра муниципальные районы региона — Северный и Кыштовский районы. По его словам, ремонт дорог на этих территориях будет в приоритете у областных властей.

Важнейшим вопросом, который необходимо решить в отдаленных районах Новосибирской области, является ненормативное состояние районных и межмуниципальных дорог. Вопросы развития дорожной сети Северного и Кыштовского районов рассмотрел глава региона Андрей Травников во время рабочей поездки 5 июля.

В этом году на сельские дороги из областного бюджета поступит 1,5 млрд рублей, которые будут израсходованы на несколько десятков дорог. Врио губернатора Андрей Травников напомнил о новом майском указе президента России Владимира Путина, который поставил регионам ориентир: через пять лет не менее 50% сельских дорог должны быть приведены в нормативное состояние. Травников подчеркнул, что в приоритете будут именно дороги северо-западных районов области.

«Во всех районах нашей области проблема номер один — качество дорог, но в этих районах проблема стоит наиболее остро», — сказал руководитель региона.

Село Кыштовка, являющееся административным центром Кыштовского района, удалено от Новосибирска на 569 км. От села Северного — центра одноименного района — до областной столицы 449 км.

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