Заведения общепита вновь нарастили оборот в Красноярске. Однако эксперты предполагают, что эти цифры могут быть обусловлены инфляцией, а не популяризацией этих заведений. Кроме того, говорят о кризисе идей в отрасли.



Затраты жителей Красноярска на кафе, бары и рестораны продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные Красноярскстата.

Оборот заведений общественного питания города за пять месяцев 2018 года составили 9,99 млрд рублей – это на 2,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Впрочем, прирост в мае оказался скромнее – 0,9% к тому же месяцу 2017 года (общий оборот – чуть более 2 млрд рублей).

Чаще всего на услугах общественного питания специализируются представители малого бизнеса – 43%. На индивидуальных предпринимателей приходится 13,9% рынка, а на средний бизнес – 1,9%.

При этом структура общепита в городе может измениться уже в нынешнем году. В ближайшее время в городе должны открыться сразу два ресторана международной сети McDonald’s. Первый из них площадью около 300 квадратных метров должен появиться в октябре на пересечении улиц Молокова и Шахтеров, а его инвестором выступит известный красноярский ресторатор Владимир Владимиров. Второе заведение на 420 квадратных метров откроется в конце года. Соглашение о его запуске было подписано в рамках Красноярского экономического форума в нынешнем году.

Прирост сферы общепита фиксируется в регионе уже несколько лет. Согласно документам Красноярскстата, с 2012 по 2016 год оборот столовых, закусочных, ресторанов, баров, кафе и иных аналогичных заведений возрос с 7,2 млрд до 11,2 млрд рублей, их количество увеличилось с 208 до 307 единиц, а число посадочных мест в них — с 8 тыс. до почти 15,4 тыс.

Ресторанный критик Мария Русскова в то же время отмечает в городе «кризис идей и форматов», и допускает возможность ухудшения ситуации в отрасли.

«В Красноярске сильных игроков в этой сфере не прибавилось. Примечательные заведения в основном открываются в рамках деятельности успешных групп и холдингов. Конечно, ежемесячно тут и там рождаются какие-то бургерные, столовые и другие заведения общепита, которые больше похожи на фирмы-однодневки, чем на годные проекты. Многие из них закрываются через месяц-другой, но не портят статистику, так как люди идут и оставляют там деньги уже ради любопытства», — рассуждает она.

Аналитик инвестиционной компании «Финам» Дмитрий Казарин обращает внимание, что указанные цифры прироста оборота не учитывают заявленного уровня инфляции и роста благосостояния граждан, из чего можно сделать вывод, что показатели отрасли не столь оптимистичны.

«Официальный уровень инфляции в стране – 2,5%, хотя и эту цифру подвергают критике. Рост благосостояния граждан оценивают на уровне 6% в год. Можно вспомнить и тот факт, что многие банки сегодня дают возможность рефинансировать кредиты под более низкие проценты, то есть количество свободных средств на руках у граждан должно вырасти. Однако люди, судя по всему, не торопятся нести эти деньги в кафе и рестораны. Не исключено, что заявленные цифры увеличения оборота отражают лишь слегка повысившуюся стоимость блюд, а количество клиентов и заказов могло остаться тем же», — предполагает он.

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