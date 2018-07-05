В Красноярском крае продолжается выдвижение кандидатов в губернаторы, однако конкуренцию действующему главе региона Александру Уссу пытаются составить лишь малоизвестные политики. Эксперты отмечают, что отказ парламентских партий от серьезной региональной борьбы – стандартная практика в РФ на протяжении последних нескольких лет.

Парламентские партии начали выдвижение кандидатов на выборах губернатора Красноярского края. «Единая Россия» поддержит нынешнего исполняющего обязанности главы края Александра Усса. За него проголосовало подавляющее число делегатов партконференции регионального отделения в рамках предварительного голосования в середине июня. Конкуренцию Уссу безуспешно пыталась здесь создать секретарь первичного отделения партии деревни Скрипачи Шарыповского района Вера Наумова. В своем предвыборном выступлении на конференции врио губернатора сделал упор на проект «Енисейской Сибири», который был поддержан и Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Справедливая Россия» в рамках конференции регионального отделения выдвинула кандидатом в губернаторы Александра Лымпио. Известно, что он родился в 1986 году в Канске и в настоящее время является секретарём бюро совета регионального отделения СР, а также работает помощником одного из депутатов Законодательного собрания края. Лымпио имеет высшее образование – закончил Сибирский государственный технологический университет в 2008 году.

Кандидатом от ЛДПР в ходе партконференции избран Егор Бондаренко – депутат Заксобрания, член комитетов по строительству и ЖКХ и государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению. Политику 34 года, он родился в Красноярске-26 (ныне Железногорск), закончил СибГАУ с дипломом «экономика и управление» и до прихода в ЗС в 2016 году успел поработать в администрации ЗАТО Железногорск, в налоговых органах, а также был депутатом местного Городского Совета.

При этом в рамках той же конференции координатор выборов в крае, Туве и Хакасии, депутат Государственной Думы РФ пообещал, что Бондаренко после победы «возглавит коалиционное правительство, в которое войдут представители всех партий».

КПРФ приняла решение не выдвигать своего кандидата на выборах, объяснив это тем, что «при существующей системе нет шансов на прохождение через все законодательные препоны». На последней конференции крайком партии фактически высказался в поддержку действующего врио губернатора Александра Усса, рассказав о прошедшей встрече актива с главой края. При этом коммунисты пообещали «жёстко контролировать ход выполнения принятых программ, следить за развитием края, принятием законов, улучшающих жизнь народа».

Выборы губернатора Красноярского края назначены на единый день голосования – 9 сентября. Подать документы на регистрацию кандидаты смогут с 15 по 25 июля.

По словам политолога Александра Кынева, отказ политических партий от выдвижения сильных оппонентов действующим губернаторам является стандартной региональной практикой последних лет.

«Это правило действует в большинстве регионов последние 2-3 года. Имена сильных кандидатов если и называются. То исключительно в качестве торга, когда взамен на отказ от борьбы можно получить место в Совете Федерации или, например, сохранение прямых выборов мэра. Что касается ситуации в Красноярском крае, то здесь по сути и нет политиков, которых можно было бы противопоставить Уссу. Он за долгие годы во главе Заксобрания выстроил взаимоотношения со всеми силами, и им сейчас выгоднее договариваться, чем конкурировать, — рассуждает политолог. — Конечно, такая ситуация ведет к снижению явки, и можно ожидать, что поднимать ее будут уже привычными способами: административным ресурсом, лотереями, локальными референдумами и так далее. Однако в данном случае одновременно будут проходить выборы в Горсовет Красноярска и довыборы по нескольким округам в Заксобрание, где может развернуться борьба и это приведет к повышению явки. Складывается интересная ситуация: если раньше более статусные выборы повышали явку на проходящих одновременно менее статусных, то теперь зависимость ровно обратная».

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