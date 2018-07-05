Новосибирский Биотехнопарк отказался от претензий к аудиторам

В Арбитражном суде Новосибирской области завершился спор между УК «Биотехнопарк» и Контрольно-счетной палатой региона. Как следует из постановления суда, от «Биотехнопарка» поступила просьба прекратить производство по делу.

Новосибирский арбитраж прекратил производство по делу УК «Биотехнопарка», в котором последний пытался оспорить требование аудиторов Контрольно-счетной палаты вернуть в областной бюджет почти 21 млн рублей субсидии, выданной учреждению в 2016 году. В документах суда говорится, что истец сам отказался от заявленных требований. Суд принял отказ от иска, объяснив это тем, что отказ истца не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону. К слову, не так давно в Биотехнопарке сменилось руководство.

Напомним, что аудиторы обвинили управляющую компанию «Биотехнопарка» в нецелевом и неэффективном использовании бюджетных средств. «КС» подробно разбирал данную ситуацию. По вопросу после оглашения результатов проверки в правительстве Новосибирской области была создана комиссия для изучения «каждого из сделанных замечаний». Впрочем, многие вопросы, в том числе, в части закупок оборудования удалось снять, однако минэкономразвития области потребовало у руководства Биотехнопарка вернуть в бюджет 20,8 млн рублей.

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