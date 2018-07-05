Иркутская область потратит на зимние виды спорта 6 млрд рублей

В Иркутске до конца 2021 года появится Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта площадью свыше 46 тыс. кв. м, сообщил сегодня RosTender.info.

Иркутские власти объявили тендер на строительство в областном центре спортивного комплекса для хоккея с мячом и конькобежным видам спорта. В зимний период, помимо основных видов спорта, арена будет использоваться для шорт-трека, фигурного катания, керлинга, массового катания. Кроме этого, будет предусмотрена возможность ее трансформации в многофункциональную спортивную площадку для игры в волейбол, баскетбол, теннис, катания на роликовых коньках и проведения развлекательных мероприятий.

Заявки на конкурс принимаются до 20 июля. Стоимость работ оценивается в 6,325 млрд рублей. Предполагается, что средства поступят из регионального бюджета.

Согласно документации, основная ледовая арена будет вмещать 6 тыс. зрителей. На ней разместятся конькобежная дорожка длиной 400 м, дорожки для керлинга, поле для шорт-трека и фигурного катания с искусственным льдом. По периметру стадиона расположится беговая дорожка с резинополимерным покрытием. Для спортсменов будет организовано 24 раздевалки, помещения для заточки и ремонта коньков, сушилки для формы, зона подгонки клюшек, помещения для хранения инвентаря и прачечная.

Кроме того, в центре обустроят два тренажерных зала, хореографический, спортивный и беговой залы, зону настольного тенниса, восстановительный центр, пункт допинг-контроля, помещения для категории «VIP», мини-гостиницу, ресторан и кафе, магазины продажи сопутствующих товаров. Для СМИ предусмотрено помещение для пресс-конференций, пресс-центр и отдельная трибуна.

Власти рассчитывают, что подрядчик завершит строительство до 30 ноября 2021 года.

Вопрос этого строительства поднимался зимой 2018 года на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Тогда губернатор объяснил президенту, что в планах региональных властей и Международной федерации хоккея с мячом провести в 2020 году в Приангарье Чемпионат мира по данному виду спорта, а Владимир Путин, в свою очередь, обещал оказать содействие строительству арены.