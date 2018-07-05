В Москве состоялась встреча томского губернатора и главы «Газпрома»

Губернатор Томской области и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер на прошедшей 4 июля в Москве встрече обсудили ход и перспективы развития сотрудничества между «Газпромом» и регионом.

Газификация Томской области обсуждалась на рабочей встрече главы «Газпрома» Алексея Миллера и губернатора Сергея Жвачкина. За 12 лет «Газпром» построил в регионе пять межпоселковых газопроводов, потратив на это 4,65 млрд рублей. Благодаря совместной работе компании и администрации области средний уровень газификации на 1 января 2018 года составил 12,3%, увеличившись с 2005 года почти в два раза.

В пресс-службе томской региональной администрации сообщили, что по договоренности Сергея Жвачкина и Алексея Миллера «Газпром» ведет подготовку к началу строительства газораспределительных станций и газопроводов-отводов в город Асино и село Победа Шегарского района, а также шести межпоселковых газопроводов к населенным пунктам Асиновского, Шегарского, Зырянского, Первомайского и Томского районов. Реализацию этих проектов планируют начать до конца года. Ранее компания уже анонсировала, что 2018 году инвестирует в газификацию Томской области более 900 млн рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году.

«Газпром» является одним из стратегических партнеров Томской области. И эффект от нашего сотрудничества виден не только жителям глубинки, куда впервые приходит голубое топливо, но и нашим промышленникам, ученым да и простым томичам и гостям Томска. Благодаря социальному проекту компании мы начали масштабную работу по благоустройству центра Томска и наших набережных», — сказал по итогам встречи Сергей Жвачкин.

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