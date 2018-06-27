Министром промышленности Омской области стал глава района

Врио губернатора Омской области Александр Бурков представил нового члена правительства во вторник, 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По некоторым данным, на место претендовали президент Ассоциации перевозчиков Западной Сибири Николай Артемьев, замначальника Управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства омской мэрии Владимир Дорохин и журналист Василий Епанчинцев, но остановились на кандидатуре главы Горьковского района Андрее Посаженникове, ссылаясь на его опыт работы в ведомстве в 2000 – 2011 годах.

Справка: Андрей Васильевич Посаженников, 44 года, в 2000-х назначен советником председателя Региональной энергокомиссии Омской области, через полтора года становится советником Комитета по промышленности, транспорту и связи. В 2004 году – руководитель отдела Министерства промышленной политики, транспорта и связи области. В сентябре 2013 года избран руководителем Горьковского муниципального района, в мае 2018 рекомендован на пост министра промышленности.

Представляя нового руководителя коллегам, врио Бурков заявил, что на ведомстве лежит задача по формированию инвестклимата в регионе, а от главы ведомства ждут прогрессивных идей.

– Мы говорим о стратегии, которая должна охватывать как вертикально интегрированные холдинги, так и малые и средние предприятия. Формирование инвестиционного климата – это ваша совместная работа с министерством экономики. Налоговые послабления в этом году были, но результат мы получили не совсем тот, на который рассчитывали. Хотя регион принял такие решения, как обнуление налога на движимое имущество, массового притока инвесторов пока не наблюдаем (…) Будем ждать ваших предложений, любые нововведения, любые инновации у нас в правительстве области будут восприняты, – цитирует Буркова пресс-служба региона.

Бывший глава Минпрома Александр Докучаев был уволен Бурковым в ноябре 2017 года после скандала вокруг подведомственного предприятия «Омскоблавтотранс»: из-за долгов за топливо перед «Газпром нефтью» предприятие не смогло выпустить в линию пассажирские автобусы, курсирующие по всей области.

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