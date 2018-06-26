Правительство Новосибирской области и АФК «Система» подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение, рассчитанное на пять лет, позволит создать новые условия развития экономики и социальной сферы Новосибирской области.

До сегодняшнего дня присутствие АФК «Система» в Новосибирске сводилось в основном к оператору связи МТС (и связанных с ним предприятий) и сети магазинов «Детский мир». Хотя сфера деятельности компании включает в себя семнадцать различных отраслей. Сегодня, 26 июня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились сотрудничать в таких областях, как строительство, информационные технологии, микроэлектроника, здравоохранение, финансы, торговля и гостиничный бизнес.

«Мы считаем, что после этого важного шага – закрепления соглашения как официального документа – открываются возможности для совместной реализации проектов на территории Новосибирской области, в таких отраслях как радиоэлектронная промышленность, медицинская сфера, организация высококачественных медицинских услуг для жителей Новосибирской области, совместная деятельность при реализации большого проекта развития Новосибирского научного центра, внедрение элементов крупного проекта «Умный город», в том числе участие компании АФК «Система» в создании объектов спортивной и иной инфраструктуры для молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года», – подчеркнул Андрей Травников.

Глава региона также отметил важную роль АФК «Система» в сохранении финансовой и производственной устойчивости новосибирской компании «Сибмост», и завершении важных для региона инфраструктурных проектов.

«Подписанное соглашение – важный шаг в нашей совместной с Правительством Новосибирской области работе. На сегодняшний день АФК «Система» и ее дочерние компании широко представлены в регионе. Жители области пользуются услугами связи мобильного оператора МТС, в Новосибирске и области действуют десять магазинов «Детский мир», несколько офисов МТС Банка предоставляют обслуживание физическим лицам и предпринимателям региона, гостей Новосибирска принимает гостиница под управлением Cosmos Group. АФК «Система» в качестве финансового партнера участвует в реализации ряда проектов инфраструктурного строительства в регионе. В рамках подписанного соглашения мы намерены наращивать наше присутствие в Новосибирской области, сотрудничая с администрацией региона по широкому кругу проектов», – сообщил Владимир Евтушенков.

Председатель Совета директоров отметил также значимость Новосибирской области для самой компании: «Волей судьбы мы – благодаря интеграции с «Ростехом» становимся монополистами на рынке отечественной микроэлектроники и три предприятия этой отрасли находятся в Новосибирской области, – отметил он. – Нужно любым образом добиться того, чтобы наше аппаратостроение базировалось на отечественной электронике. Новосибирский Академгородок – это очень сильное место, где собран мощный интеллект, имеющий уникальные разработки, но, к сожалению, не имеющий выхода в промышленность, к инвесторам. Их никто не учил маркетингу и основам промышленного производства – этот тренд мы надеемся переломить совместными усилиями».

Владимир Евтушенков напомнил о том, что вопрос создания и развития отечественной микроэлектроники Владимир Путин поднял на следующий день после инаугурации – и это лишний раз говорит о том, насколько этот вопрос важен для всей страны.

Что касается сроков создания совместного с «Ростехом» предприятия», Владимир Евтушенков сообщил, что закрытие сделки «Система» ожидается в августе. Осенью предприятие начнет жить самостоятельной жизнью.

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