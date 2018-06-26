Условия «мусорной концессии» в Новосибирской области будут изменены

ООО «Экология-Новосибирск», которой владеет группа «ВИС», согласилась на изменения в концессии на строительство мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области, предложенные правительством региона.

Напомним, «Экология-Новосибирск» заключила концессионное соглашение с Новосибирской областью на строительство мусоросортировочных комплексов в регионе. Условия концессии не устроили общественников и депутатов, и она была временно заморожена. Позже врио губернатора Андрей Травников заявлял даже о желании расторгнуть соглашение. А вчера предложил проработать возможные изменения в условия концессии.

Как сообщает ИА ТАСС со ссылкой на пресс-службу Группы «ВИС», компанию устроили предложения по изменению соглашения, сделанные рабочей группой. Сейчас чиновники и представители организации занимаются урегулированием юридических вопросов.

Согласно новому предложению, в целом концессия потребует вложения 4,3 млрд руб. и будет заключена на 25 лет.

«Нам известно о предложениях, выработанных рабочей группой по концессии. Они касаются не только изменения стоимости, но и сроков концессии. Считаем их приемлемыми, но никакие изменения в концессионное соглашение пока не вносились, — цитирует пресс-службу компании информационное агентство. — Внесение изменений в концессионное соглашение, на наш взгляд, — самый приемлемый вариант выхода из создавшегося положения, который позволяет избежать необоснованных трат из бюджета Новосибирской области и реализовать необходимый региону проект».

Также, по информации группы «ВИС», компания уже понесла затраты по соглашению, потратившись на проектно-изыскательские работы.

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