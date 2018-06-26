КПРФ отказалась от выборов губернатора Красноярского края

Партия КПРФ не станет выдвигать кандидата на выборы губернатора Красноярского края. Зато своего представителя предложит «Справедливая Россия».

Пресс-служба регионального отделения партии КПРФ сообщила, что не будет выдвигать кандидата на предстоящие в сентябре выборы главы региона. «Почему же мы не выдвигаем кандидата от КПРФ? Потому что при существующей системе нет шансов на прохождение через все законодательные препоны. Мы с вниманием выслушали положения предвыборной программы А. В. Усса, его ответы на вопросы участников конференции и пришли к выводу, что наши точки зрения во многом совпадают», — заявил первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ, депутат заксобрания региона Петр Медведев.

Также сегодня стало известно, что своего кандидата выдвинула «Справедливая Россия». Им стал помощник депутата законодательного собрания Красноярского края Александр Лымпио. Об этом сообщает региональный избирком.

Напомним, что ранее документы на участие в выборах подал депутат регионального законодательного собрания Иван Серебряков. Он выдвинулся от партии «Патриоты России», председателем комитета регионального отделения которой является. Этот кандидат уже участвовал в губернаторских выборах в 2014 году и набрал 13,88% голосов.

Кроме того, в выборах будет участвовать действующий врио главы региона Александр Усс, которого выдвинула «Единая Россия». Он также уже подал документы в избирком.

Выборы губернатора Красноярского края состоятся 9 сентября 2018 года. Они были назначены после досрочного выхода в отставку предыдущего главы региона – Виктора Толоконского.

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