На выборы главы Кузбасса претендует уже шесть кандидатов

Стало известно, что партия «Патриоты России» выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Кемеровской области.

Кандидатом от «Патриотов России» стал Юрий Скворцов. Об этом сообщает региональный избирком. Сейчас он работает депутатом совета народных депутатов Кемерова. Кроме того возглавляет «Спортивную школу олимпийского резерва по шахматам» области и является учредителем отделения и членом регионального штаба.

Юрий Скворцов уже участвовал в выборах губернатора Кузбасса в 2015 году.

Напомним, что ранее на пост главы Кемеровкой области выдвинулись три самовыдвиженца, а также «Единая Россия» (врио губернатора Сергей Цивилев) и ЛДПР (депутата Совета народных депутатов региона Игорь Украинцев).

Напомним, что досрочные выборы губернатора Кемеровской области состоятся в Единый день голосования – 9 сентября 2018 года. Их причиной стал уход в отставку по собственному желанию главы региона Амана Тулеева.

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