Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 25 июня провёл совещание по разработке Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года «Сибирское лидерство». Он отметил, что число предложений от жителей области, поданных в Стратегию, по состоянию на 21 июня составило 2123. Сбор предложений продлят до осени, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Стратегия социально-экономического развития будет включать множество параметров, подчеркнули участники совещания. Среди них оценка достигнутых целей социально-экономического развития и выбор траектории на основе сценариев развития региона на долгосрочную перспективу.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», Андрей Травников в ходе региональной партийной конференции «Единой России», 14 июня, подробно рассказал о Стратегии развития региона «Сибирское лидерство».

Он объяснил, что в основе программы лежит новый президентский указ — реализовать прорыв во всех сферах жизни. Задача областного правительства, в свою очередь, работать на перевыполнение планов и развиваться быстрее соседних регионов.

Врио губернатора также добавил, что Стратегия — это ответ на главные запросы жителей Новосибирской области, и ее реализацию власть будет вести в открытом диалоге с обществом.

Цель Стратегии социально-экономического развития региона «Сибирское лидерство» — вернуть Новосибирской области лидирующие позиции в стране и стать базовым регионом в реализации президентских инициатив, сформировать механизмы устойчивого развития ключевых отраслей области, проработать решения проблемных зон региона и обеспечить улучшение качества жизни людей.

Самый популярный способ подачи предложений — через МФЦ. Также жители региона пользуются сайтом правительство области и подают предложения на личном приеме в Общественной палате.

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