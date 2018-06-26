Чтобы благоустроить Красноярск к Универсиаде требуется 1,67 млрд руб

Правительство РФ планирует выделить федеральному Минстрою дополнительное финансирование на благоустройство в регионах. Помимо прочего, средства получит Красноярский край, для подготовки к Универсиаде.
Проект постановления правительства о выделении дополнительных бюджетных средств размещен на федеральном портале проектов нормативно правовых актов. В документе сказано о перераспределении 5,9 млрд руб. бюджетных ассигнований.
На мероприятие «Универсиада» будет выделено 1,67 млрд, сказано в пояснительной записке. Эти деньги требуются для ремонта фасадов, благоустройства и дорожных работ в Красноярске.
Напомним, зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года. К играм будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. 20 июня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора Красноярского края Александра Усса, где они обсудили подготовку к этому масштабному мероприятию