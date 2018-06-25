Врио губернатора Андрей Травников 23 июня подал документы в избирком Новосибирской области с просьбой рассмотреть его кандидатуру для участия в выборах губернатора региона. Эксперты, опрошенные «Континентом Сибирь», надеются, что избрание нового главы региона повлечёт за собой перемены во многих секторах региональной экономики и общественной жизни.

В субботу врио губернатора Новосибирской области отдал пакет документов председателю областной избирательной комиссии Ольге Благо. В перечень вошли копия паспорта, диплома, справка с места работы, сведения об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем жене и несовершеннолетним детям. В документах также содержалось решение политсовета новосибирского отделения «Единой России» о выдвижении от партии Андрея Травникова в качестве кандидата на пост губернатора региона.

Напомним, что итоги праймериз «партия власти» подвела 14 июня в ходе региональной партийной конференции. Травникова выбрали большинством голосов — 159 из 184.

Ровно за два месяца до подачи документов в избирком – 23 апреля – Андрей Травников объявил о своем решении выдвинуться на пост руководителя региона, находясь с визитом на авиационном заводе имени Чкалова. И добавил, что решение об участии в выборах принял давно. Уже 6 июня ВЦИОМ представил исследование по теме предстоящих губернаторских выборов в Новосибирской области, согласно которым узнаваемость врио губернатора Новосибирской области выросла с 28 % в октябре 2017 года до 50% в мае текущего года. Многие собеседники «КС» отмечали, что такая оценка является объективным отражением 7-месячной работы Андрея Травникова.

Однако, прежде чем утвердить кандидатуры для участия в выборах, региональный избирком обязан проверить, прошли ли кандидаты «муниципальный фильтр». Это значит, что с 15 по 25 июля все, кто подал заявление об участии в выборах, должны представить не менее 270 подписей в свою поддержку от депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. Из них не менее 51 подписи должны быть районного и городского уровня.



«Эта 51 подпись должна быть собрана не менее, чем в 27 районах и городских округах. Есть запас: к 270 подписям можно добавить 12 и две к 51-ой подписи», –сообщила Ольга Благо.

Но уже сейчас многие собеседники «Континента Сибирь» обсуждают возможные перемены в различных сферах, которые они считают необходимыми. Так, ректор Сибирского государственного университета путей сообщения Алексей Манаков отметил, что Андрей Травников на посту врио губернатора Новосибирской области уделяет большое внимание развитию образования в регионе, и вузы рассчитывают почувствовать новые тенденции уже в ближайшее время.

«С работой врио губернатора все связывают перемены, и мы, и студенты. Он поддержал уже строительство общего студенческого кампуса, что очень важно для высших учебных заведений.Он поддерживает развитие вузов. Поэтому мы связываем с ним большие надежды, и надеемся на активизацию работы по высшему и общему образованию в области. Думаю, что когда в регионе работает молодой энергичный губернатор, то и вся его команда будет работать на высшем уровне.Нам уже приходилось контактировать с Андреем Александровичем по разработке транспортно-логистической схемы. Кстати, речь идет еще и о стратегии развития транспорта, рассматриваются развитие по приоритетным видам транспорта и перспективы. За время общения очень хорошее отношение, внимательное. Самое главное, что он вникает во все тонкости», – считает Алексей Манаков.

Перемен ждут и промышленники. По мнению вице-президента межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Игоря Диденко врио губернатора заинтересован в поддержке промышленников, а также в развитии предприятий малого и среднего бизнеса.

«Я его поддерживаю в стремлении развивать промышленность и бизнес в регионе.Считаю, что, конечно же, он победит. Вопрос в другом: какой уровень доверия жители области ему окажут. Вместе с Сергеем Сёмкой мы принимали участие в разработке стратегии развития Новосибирской области до 2030 г. «Сибирское лидерство», защищая направление «промышленность, малое и среднее предпринимательство. И наши предложения легли в подготовку предложения уже окончательного варианта концепции.Андрей Травников обратил внимание на поддержку местных инвесторов, налоговые льготы и удаление административных препятствий для любого, даже маленького бизнес-проекта. Он также ориентирован на развитие нулевых отраслей. Это те отрасли производства, которых нет, и никогда до этого не было в регионе. Например, глубокая переработка зерна, или производство малых форм авиации. Потому что без развития сферы материального производства невозможно говорить о приросте материальной базы»,– объяснил Игорь Диденко.

Он отметил, что сфера реального производства занимает порядка 25% от общего объема производства товаров и услуг в области, а дает почти 40% налоговых поступлений. Именно это, по мнению Игоря Диденко, формирует прирост бюджета.

«За счет того, что у нас бюджет растет, мы выглядим значительно лучше большинства регионов. И правительство готово направлять до 25% этого прироста на оказание реальных мер поддержки новым проектам и развитие сферы материального производства. Будь то флагманские проекты реиндустриализации, либо развитие малого бизнеса. То, что в этом направлении будет проводиться работа, это радует», – поделился мнением вице-президент МАРП.

К слову, одно из направлений развития, на котором сделал акцент врио губернатора Новосибирской области – сельское хозяйство. Эта область считается не только трудоемкой, но порой еще и непредсказуемой, сказываются капризы природы. Глава крестьянско-фермерского хозяйства в Доволенском районе Дмитрий Сычев отметил, что, несмотря на далекую от сельского хозяйства сферу деятельности, Андрей Травников в то же время хорошо понимает потребности фермеров.

«Думаю, если он сейчас такое внимание уделяет сельскому хозяйству, то в дальнейшем можно говорить не только о поддержке, но и о развитии. Проблема сельского хозяйства сейчас – большие налоги. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что государство обеспечивает нас субсидиями. Но возможно, что-то изменится в лучшую сторону. Вообще, Андрей Травников в этом году вводил режим ЧС из-за погодный условий. Это значит, что он владеет ситуацией в сельском хозяйстве и переживает за фермеров», – уверен Дмитрий Сычев.

Напомним, что выборы губернатора Новосибирской области состоятся 9 сентября. Решение о дате проведения выборов на очередной сессии приняли депутаты законодательного собрания НСО. На данный момент документы в избирком в качестве кандидатов сдали заместитель директора по развитию ООО «Центр правовой помощи» Георгий Михайлов (от партии «Народный альянс»), заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов, и депутат Заксобрания Новосибирской области Анатолий Кубанов (партия «Справедливая Россия»).

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