В день рождения крупнейшего города Сибири на улицах работали десятки праздничных площадок. Аттракционы, конкурсы, концерты и массовые спортивные мероприятия с участием именитых артистов и атлетов развлекали сотни тысяч горожан и гостей города с раннего утра и до позднего вечера.
Впервые за много лет главная городская сцена расположилась не на площади Ленина, а на реконструированной набережной. В то время, как на площадке перед мэрией 70 мастеров-кондитеров, участников проекта «Сладкий рекорд Новосибирска», приготовили пирожное длинной 125 метров. Подробнее о том, как Новосибирск отметил юбилей в фоторепортаже «КС».