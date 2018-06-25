В Новосибирской области принято окончательное решение по размещению мусорного полигона

Сегодня, 25 июня в правительстве Новосибирской области состоялось заседание рабочей группы по выработке подходов и решений к заключению нового концессионного соглашения по обращению с ТБО.

Напомним, что изначально власти планировали разместить полигон в районе села Раздольное, но это вызвало протест горожан и жителей села. В декабре 2017 года Андрей Травников заявил, что Раздольное больше не будет рассматриваться для строительства мусорного завода. Позже полигон предложили перенести в Плотниково. Но и здесь власти встретили протест: была создана петиция против строительства завода в районе села.

5 июня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провел расширенное заседание, посвященное «мусорной» концессии и, в частности, выбору территории, где был бы построен мусороперерабатывающий завод. Он указал на необходимость продолжения поиска оптимального варианта размещения, раз строительство полигона в районе села Плотниково вызывает неприятие жителей села и дачников.

«На прошлой нашей встрече мы отложили окончательное решение вопроса по концессионному соглашению, в связи с тем, что возникло предложение поиска альтернативного земельного участка для размещения полигона. Мы понимаем, что размещение полигона в районе села Плотниково вызывало бы определенные неудобства для жителей и для дачников, хотя все законы позволяют разместить нам подобный объект в данном месте. Тем не менее, было высказано альтернативное предложение о его размещении в Тогучинском районе возле населенного пункта Лекарственное», — сообщил Андрей Травников.

Исполняющий обязанности руководителя департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов рассказал, что согласно сведениям, полученным из Единого государственного реестра, площадь участка составляет 1900 га земель сельхозназначения.

«В дальнейшем мы запустим процесс о согласовании границ этой территории со «смежниками». Также, по имеющейся у нас информации, из 206 граждан — собственников земельных долей на этом участке, 140 значатся умершими. Исходя из размера одной доли, равной 11 га, возможно выделить в качестве невостребованных долей и обратить в муниципальную собственность около 1500 га земли», — объяснил Роман Шилохвостов.

Врио губернатора спросил, есть ли у департамента информация о факторах, которые в дальнейшем смогут стать препятствием для размещения полигона на этом участке земли.«Чтобы на берегу все риски оценить», — пояснил Андрей Травников.

Роман Шилохвостов ответил, что это может быть информация, которую предоставят федеральные структуры. Например, о полезных ископаемых на земле, предназначенной под мусорный полигон. Либо кто-то из родственников умерших собственников заявит свои права на землю. Однако, даже в этом случае, бесхозных участков хватит, чтобы «выбрать» необходимый объем земли под полигон.

«Также мы работаем с администрацией района, чтобы выдать земельные участки собственникам как альтернативу, если они заявят права», — отметил Шилохвостов.

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус поинтересовалась тем, жаловались ли жители на размещение полигона на этом участке. Андрей Травников сообщил, что письменных обращений в администрацию губернатора и правительства не поступало.

«Исходя из мониторинга публикаций негатива по этому участку не замечено. Однако нельзя исключать, что у кого-то и вызовет беспокойство использование этой земли под полигон. Но мы уже не один вариант рассматривали, и приходим к тому, что этот наименее болезненный», — сказал врио губернатора области.

В результате Травников порекомендовал региональному министерству ЖКХ и энергетики рассмотреть этот участок для внесения в территориальную схему. Департамент имущественных и земельных отношений должен собрать все необходимые документы для того, чтобы в дальнейшем разместить полигон в районе Лекарственного.

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