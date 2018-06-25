Новосибирское отделение КПРФ анонсировало проведение пикета против пенсионной реформы

В Новосибирске региональное отделение КПРФ заявило о проведении пикета против повышения пенсионного возраста. Об этом рассказал пресс-секретарь Новосибирского обкома КПРФ.

В Новосибирске 26 июня с 17.00 до 19.00 на площади Пименова перед ГПНТБ пройдёт пикет Новосибирского обкома КПРФ против повышения пенсионного возраста. Отметим, что аналогичный митинг на 1 июля был заявлен другой инициативной группой, но мэрия города не дала разрешение по всем четырем предлагаемым площадкам.

В сообщении партии говорится, что сейчас до 65 лет не доживают 30% женщин и 50% мужчин, а пенсионный возраст со следующего года могут поднять до 65 лет для мужчин, а для женщин — до 63 лет.

«Для мужчин, появившихся на свет в 1963-1964 годах, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет около 64,44 года. Это значит, что большая часть этого поколения, скорее всего, просто не доживет до пенсионных выплат. Женщины, появившиеся на свет в начале 70-х годов, находятся в чуть лучшем положении: они смогут прожить на пенсии около 10 лет – ожидаемая продолжительность жизни первого женского «пореформенного» поколения 1971-1972 годов рождения – 73,6 года», — привели статистику в партии, объясняя причину своего негативного отношения к реформе.

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