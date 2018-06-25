Mitsubishi Road Show стало ярким незабываемым подарком в день 125-летия Новосибирска для всех ценителей современных внедорожников.

На одной из праздничных площадок в центре города специалисты компании «Фастар», официального дилера «Mitsubishi Motors» в Новосибирске, превратили отрезок городской магистрали в уникальную полосу препятствий с крутыми подъемами и спусками, имитацией речного русла, бревенчатым навалом, уклоном и искусственной колеей. Любой желающий мог записаться на тест-драйв и испытать все возможности внедорожных новинок японского автоконцерна в ходе импровизированного Джип-Триала, главными героями которого предсказуемо стали представители нового модельного ряда «Mitsubishi Motors», начиная от породистых PajeroSport и Outlander, Mitsubishi – Eclipse Cross, до надежного и практичного L200, уже пятого поколения. Самые яркие моменты «Mitsubishi Road Show 2018» в фоторепортаже «КС».

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«ФАСТАР», официальный дилер Mitsubishi Motor

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