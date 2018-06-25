В день 125-летия столицы Сибири мэрия, МТС и Музей Новосибирска запустили очередной этап историко-культурного проекта «Узнай Новосибирск», оснастив исторические памятники нашего города интерактивными охранными табличками.

«В первую очередь наш культурно-исторический проект направлен на повышение туристической привлекательности и развитие инфраструктуры Новосибирска с помощью современных информационных технологий. Именно поэтому я особенно горд, что Новосибирск стал первым городом в России, где появились инновационные охранные вывески. Новосибирцы смогут лучше узнать, какими зданиями можно гордиться в родном городе, а столица Сибири станет известна реальными инновациями в культуре», – сказал на церемонии открытия памятной вывески мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

«В рамках проекта впервые в российской практике мы в Новосибирске реализуем централизованную замену официальных охранных вывесок, которые при смене получили интерактивное дополнение – QR-код. По сути, мы объединили охранную доску и интерактивную справку о здании, что позволило освободить фасад исторических зданий от лишних информационных материалов. В течение 2018-2019 годов все объекты культурного наследия Новосибирска обретут виртуальную историю», – сообщила директор Музея города Новосибирска Елена Щукина.

Во время считывания QR-кода с помощью смартфона или планшета турист попадает на страницу с подробным описанием и фото исторического или культурного объекта – площади, дома, памятника. Получить информацию об истории здания можно на русском и английском языках.

На сегодняшний день виртуальную историю обрели уже 70 знаковых культурных и исторических достопримечательностей Новосибирска. К юбилею города МТС установила интерактивные охранные таблички еще на 19 памятных объектах Новосибирска. Так, охранные вывески с QR-кодами впервые появились на отреставрированном здании конторы инженера Будагова, здании вокзала Новосибирск Южный. Еще одна памятная доска установлена на особенном городском объекте, который хоть и не входит в список охраняемых, но для города очень значим. Этим объектом оказался пролет первого железнодорожного моста через Обь, с которого и началась история Новосибирска.

«Любовь к своему городу начинается со знания истории города. И я рад, что наш проект «Узнай Новосибирск» уже три года делает историю города более доступной и интересной для новосибирцев и гостей города. Это пример того, как современные технологии могут работать в социокультурной сфере. Благодаря интерактивным вывескам теперь обычная прогулка по городу для многих горожан может превратиться в увлекательное историческое путешествие», – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Проект «Узнай Новосибирск» стартовал в апреле 2015 года, когда интерактивные охранные таблички появились на фасадах 30 исторических зданий-памятников Новосибирска. Это Дом Ленина, «Доходный дом», Стоквартирный дом, Дом с часами, Оперный театр, Гостиница «Метрополь», Дом офицеров, Главпочтамт и другие. В 2016 году интерактивные таблички украсили фасады еще 22 объектов культурного наследия Новосибирска, в том числе Новосибирский вокзал, Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны, спортивный клуб «Динамо», учебный корпус НИИЖТа, реальное училище Романовых. Проект реализуется при участии Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирска.

Ранее QR-коды уже размещались на памятниках, в том числе в Москве, однако эти вывески не носили статуса официальных охранных табличек. В настоящее время в Новосибирске 281 объект культурного наследия. Из них 177 – памятники архитектуры, 98 – памятники истории, 6 – памятники археологии, 4 – памятника искусства, 1 – достопримечательное место. Охранные вывески есть только на 104 из них.

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